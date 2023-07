Cục sạc dự phòng phát nổ, bé trai bị thương nặng

(VTC News) -

Ngày 28/7, các bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận trường hợp L.M.T. (7 tuổi, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) bị thương do nổ sạc dự phòng điện thoại.

Gia đình T. cho biết, khi T. đang sử dụng điện thoại kết nối với sạc dự phòng không may bị ngã khiến sạc phát nổ. Tai nạn khiến bé chảy nhiều máu vùng bẹn, gia đình đi bệnh viện huyện cấp cứu trước khi chuyển lên bệnh viện tỉnh.

Sau khi thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, bệnh nhi được chẩn đoán sốc đa chấn thương, chấn thương phức tạp vùng bẹn, tầng sinh môn, lóc da lộ tinh hoàn 2 bên, dập nát phần mềm rộng vùng bẹn bìu, đặc biệt là rách động mạch và tĩnh mạch đùi bên phải.

Các bác sĩ xử trí vết thương cho bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

Tiên lượng chấn thương rất nặng, các bác sĩ chuyển bệnh nhi lên khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức để phẫu thuật cấp cứu xử trí tổn thương bằng cách phẫu thuật khâu vết thương động mạch, tĩnh mạch đùi phải, phẫu thuật khâu vật hang do vỡ vật hang, cắt lọc tạo hình lại da dương vật và da che phủ bìu phải.

Trong mổ, bệnh nhi được truyền 2 đơn vị máu. Ca phẫu thuật cấp cứu diễn ra kịp thời, tại sức khỏe của bệnh nhi ổn định, tuy nhiên phần da bị tổn thương nặng nên bệnh nhi cần được phẫu thuật vá da thì 2.

ThS BS Nguyễn Công Bằng - trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết, tổn thương do vật nổ nói chung, do sạc điện thoại nói riêng thường rất nặng và phức tạp cần được xử trí sớm và chuyên khoa sâu. Do vậy, khi bị tổn thương này cần được sơ cứu đúng cách, băng ép vết thương cầm máu và chuyển ngay đến cơ sở y tế có khả năng phẫu thuật đa chuyên khoa để được xử trí phù hợp.

