CSGT tát, đá 2 thanh niên, Công an huyện Bình Chánh nói gì?

Trước đó, khoảng 17h30 chiều 27/3, Công an huyện Bình Chánh nhận được tin báo nên cử Tổ công tác Đội CSGT - trật tự gồm 10 cán bộ chiến sĩ xuống khu vực ấp 3, xã Tân Nhựt xác minh việc một nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua xe.

Khi đến hiện trường, tổ công tác phát hiện hàng chục thanh niên tụ tập nẹt pô gây mất an ninh trật tự nên đến kiểm tra. Tuy nhiên, một số người chống đối, lái xe bỏ chạy theo nhiều hướng; lao xuống ruộng, bỏ xe; dùng đất, đá ném trả tổ công tác; dùng nhiều lời lẽ lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ.

Hai cán bộ, chiến sĩ CSGT tát, đá hai thanh niên bị người ngồi trên ô tô ghi hình.

Lúc này, hai cán bộ, chiến sĩ CSGT đuổi theo và khống chế nhiều người, yêu cầu ngồi xuống đất nhưng nhóm đối tượng văng tục, lăng mạ, thách thức. Do không kiềm chế nên hai CSGT đã có hành vi đánh, tát hai thanh niên.

Sau đó, tổ công tác đưa 14 thanh, thiếu niên, 11 xe máy về trụ sở và bàn giao Công an xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh tiếp tục xử lý. Qua kiểm tra, Công an xã Tân Nhựt đã trả 6 xe, tạm giữ 5 xe do không có giấy tờ, một xe lắp ráp, không có biển số, không có số khung, số máy.

Theo Công an huyện Bình Chánh, nhóm thanh, thiếu niên này thường xuyên tụ tập tổ chức đua xe trái phép, sử dụng mạng xã hội để lan truyền thông tin, hình ảnh, nhằm kích động đua xe trái phép. Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Về hành động thiếu kiềm chế của hai CSGT, Công an huyện Bình Chánh cũng đang làm rõ để xử lý.

Một chiếc xe lắp ráp không giấy tờ của nhóm thanh niên bị thu giữ.

Trước đó, ngày 28/3, một đoạn clip dài 48 giây với nội dụng hai người mặc sắc phục CSGT tát, đá vào hai thanh niên tại khu ruộng cạn ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó, Công an huyện Bình Chánh đã xác minh và có thông tin vụ việc như trên.