CSGT khẳng định không làm thay nhiệm vụ đăng kiểm của Bộ GTVT

Lãnh đạo Cục CSGT, Bộ Công an nói việc tăng cường đăng kiểm viên từ lực lượng công an hỗ trợ Bộ GTVT chỉ là tạm thời, Bộ Công an không làm thay Bộ GTVT trong công tác đăng kiểm.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Công an và theo đề nghị của Bộ GTVT, từ ngày 11/3, lực lượng CSGT đã tăng cường 167 đăng kiểm viên đến các trung tâm đăng kiểm để hỗ trợ đăng kiểm phương tiện cho người dân, hạn chế quá tải, tránh việc người dân phải xếp hàng chờ đợi.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện một số ý kiến cho rằng "lực lượng công an đang bước một chân vào đăng kiểm và tiến tới sẽ chiếm hữu luôn ngành nghề này".

Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an cho biết: “Xin khẳng định rằng CSGT luôn hỗ trợ và đồng hành với dân trên tinh thần: Đâu dân cần, đâu dân khó có CSGT nên việc hỗ trợ đăng kiểm để giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức . Việc tăng cường chỉ là tạm thời theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an chứ không làm thay Bộ GTVT trong công tác đăng kiểm. Chúng tôi xin khẳng định là phục vụ kịp thời nhu cầu đăng kiểm của nhân dân, lấy dân làm trung tâm, làm mục tiêu, làm động lực, làm nguồn lực…”.

CSGT tham gia hỗ trợ đăng kiểm

Theo lãnh đạo Cục CSGT, việc làm của lực lượng CSGT nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc chậm đăng kiểm. Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng sẵn sàng hỗ trợ cả cơ sở vật chất, hạ tầng các trung tâm đăng kiểm của công an cho công tác đăng kiểm, sẵn sàng đăng kiểm phương tiện dân sự.

(Nguồn: Báo Công an Nhân dân)