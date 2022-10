CSGT Hà Nội mở đường cho xe taxi đưa cháu bé đi cấp cứu

(VTC News) -

Vào khoảng 7h30 ngày 17/10, tổ công tác thuộc Cục CSGT do Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, cán bộ Đội Dẫn đoàn số 1, Phòng Hướng dẫn, điều khiển giao thông và dẫn đoàn, Cục CSGT làm tổ trưởng tuần tra kiểm soát bằng mô tô chuyên dụng để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường vành đai 3.

Khi đến đoạn đối diện Đại học Thăng Long trên đường Nghiêm Xuân Yêm, tổ công tác phát hiện ô tô con mang biển số 99A-117.60 đang di chuyển chậm trong làn dừng khẩn cấp bật đèn cảnh báo.

Tài xế taxi được tổ công tác mở đường chở cháu bé đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Khi tổ CSGT tiếp cận để kiểm tra thì được biết phương tiện trên đang chở một cháu nhỏ đi cấp cứu từ Bắc Ninh lên bệnh viện Nhi Trung ương, khi đi đến đoạn đường này do lượng phương tiện đông nên di chuyển chậm.

Ngay lập tức tổ CSGT đã nhanh chóng mở đường và trực tiếp dẫn đường cho xe ô tô chở cháu bé đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời.

Qua trao đổi, tài xế là lái xe taxi và vừa chở hai mẹ con chị Hoàng Thị Như và cháu Nguyễn Minh Khôi (sinh năm 2019, ở Thuận Thành, Bắc Ninh) đi cấp cứu do cháu bé bị lồng ruột, sốt cao... Khi đến đoạn đường đối diện Đại học Thăng Long trên đường vành đai 3 do lưu lượng phương tiện đông nên di chuyển khó khăn, do lo lắng sức khỏe của cháu bé tài xế đã bật đèn cảnh báo và di chuyển chậm sang làn dừng khẩn cấp.