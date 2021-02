CSGT Đắk Nông ‘đội nắng’ phát nước, mũ bảo hiểm miễn phí cho người dân

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (huyện Ea Hleo, Đắk Lắk) chia sẻ: “Tôi và gia đình về quê ăn Tết và hôm nay trên đường quay lại TP.HCM làm việc. Trên đường đi được các anh Công an Đắk Nông nhiệt tình hướng dẫn Luật giao thông đường bộ, lái xe an toàn và phát tặng khăn lạnh, nước uống miễn phí. Tôi rất vui và cảm ơn các anh CSGT rất nhiều. Chúng tôi thấy đây là việc làm rất ý nghĩa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại được an toàn”.