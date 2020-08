COVID-19 làm tôi từ trưởng phòng thành mất việc, hằng ngày đi ship cá cho vợ

Tháng trước, tôi còn là trưởng phòng của một công ty thương mại dịch vụ du lịch. Không nói thì ai cũng biết, từ đầu năm đến nay, dịch COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp lao đao, khốn đốn và du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chúng tôi cũng vậy. Dù cố chèo chống, nguồn thu bị bóp lại gần như ngay lập tức và cứ tiếp diễn như vậy suốt thời gian dài khiến công ty gần như tê liệt. Hàng loạt nhân viên kết thúc hợp đồng ngắn hạn không được ký lại, những người khác làm việc luân phiên, có lúc gần như chẳng ai có việc gì làm. Chúng tôi tự ví công ty mình như con vi khuẩn đang tự đưa mình vào trạng thái "xác sống", chờ hoạt động trở lại khi môi trường sống đỡ khắc nghiệt hơn.

Vừa nhúc nhắc ra khỏi trạng thái "ngủ đông" đó được một thời gian ngắn sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, công ty tôi lại bị nện một đòn đau nữa khi các ca bệnh trong cộng đồng xuất hiện trở lại. Một hôm sếp, người tôi rất quý, coi như ông anh, gọi đi uống bia tâm sự về tình hình công ty. Sau bữa bia đó tôi xin nghỉ việc, vừa để không làm khó cho anh vừa giữ lòng tự trọng cho mình. Chúng tôi hứa hẹn sẽ lại hợp tác với nhau khi tình hình sáng sủa hơn.

Thế là tôi thất nghiệp. Tìm việc mới trong khoảng thời gian này không dễ, biết vậy nhưng tôi vẫn nghe ngóng tin tức, gửi hồ sơ đi một số nơi và... chờ. Chính thức ăn bám vợ, tôi cũng muốn chia sẻ việc nhà, nhưng được vài ngày thì chính mẹ tôi đuổi quầy quậy vì trái ý bà, nên tôi chỉ có mỗi việc chở 2 con gái đi học.

"Bước ngoặt" nho nhỏ về công việc của tôi xuất hiện đúng hôm anh shipper của vợ bị tai nạn gãy chân. Vợ tôi bán hàng online, chủ yếu là các loại cá tôm, hải sản, ngoài ra còn có rau củ, hành tỏi, đặc sản vùng miền. Với các đơn trên 300 nghìn đồng, cô ấy đều miễn phí ship, tiền trả cho người giao hàng được tính vào chi phí. Anh ấy nghỉ đúng ngày đơn hàng nhiều, vợ tiện thể sai luôn tôi làm thay.

Hôm đó tôi giao một mạch mấy chục đơn cho khách, được vợ khen làm tốt hơn dân chuyên nghiệp. Tôi bảo luôn: "Đằng nào shipper của em cũng nghỉ còn lâu, anh nộp đơn xin luôn chân này nhá. Tiền công bà chủ giữ". Vợ tôi trố mắt: "Anh không ngại à?", rồi vội vàng đồng ý ngay vì sợ tôi đổi ý. Nghiệp shipper của tôi bắt đầu từ đó.

Hằng ngày chất lên cái xe máy nào cá, nào mực, nào bề bề, rau dưa các loại, tôi cầm xấp đơn hàng nghiên cứu lộ trình rồi sấp ngửa đi. Cũng nếm trải đủ mùi nhọc nhằn của shipper: Bụi bặm, nắng nôi, tắc đường, bị khách mắng mỏ, bom hàng hoặc bắt chờ lâu lắc... Có hôm đang mệt quá mà trời lại nắng nóng, tôi bị say nắng sây sẩm mặt mày, suýt ngất xỉu giữa đường. May mà tôi phản xạ cũng nhanh, kịp tấp vào quán nước mía dưới bóng cây to bên đường xin đá để chườm mát, rồi uống cốc nước pha muối, nghỉ ngơi một lúc thấy ổn mới về. May lúc đó cũng hết đơn.

Làm nhân viên cho vợ được ít hôm thì tôi được khách hàng của cô ấy "tôn vinh" là shipper dễ thương nhất Vịnh Bắc bộ, chắc vì luôn gọi điện trước khi đến, thái độ niềm nở, lịch sự kể cả khi bị bắt chờ vêu ra; ai mắng tôi cũng cười, cũng xin lỗi. Làm nghề dịch vụ lâu năm rồi, đây chỉ là chuyện nhỏ.

Buồn cười nhất trong nghề làm shipper là gặp lại mấy bà bạn thời cấp 3, lâu nay chỉ tương tác trên Facebook. "He he, tôi đang nghĩ shipper gì mà đi xe máy xịn thế, hóa ra ông à? Trời ơi tôi làm khách hàng quen của vợ ông mấy năm nay mà không biết" - một cô bạn bảo. Thế là chụp "seo phì" với nhau mấy cái. "Tôi gửi vào nhóm của khóa nhé. Ông ngại không?". "Ngại quái gì, cơ mà nhớ quảng cáo cho vợ tôi đấy. Vợ tôi nhiều đơn thì tôi mới có việc làm, có cơm ăn".

Nói thật lòng, tôi không hề thấy mất mặt khi bị người quen, bạn bè nhân ra lúc đi giao hàng, thậm chí coi đây là một trải nghiệm thú vị, một dịp để quan sát con người, cuộc sống dưới góc nhìn khác. Tôi vui vẻ đi ship cũng vì đây là công việc tạm thời để chia sẻ với vợ. Hy vọng dịch COVID nhanh qua để mọi thứ trở lại bình thường, bởi nếu thất nghiệp lâu, chuyện sẽ không còn đơn giản nữa.

Dịch COVID-19 làm thay đổi cuộc sống, công việc của bạn thế nào? Hãy chia sẻ với VTC News ở box bình luận bên dưới hoặc gửi về địa chỉ email: Tamsu@vtc.gov.vn.