Nhiều doanh nghiệp hỗ trợ người lao động Đà Nẵng mất việc vì COVID-19

Khó khăn chồng chất khó khăn

Tại kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng diễn ra hồi tháng 7, ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng cho biết do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, đời sống của người dân Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn, tình trạng người lao động mất việc làm, bị ngưng việc, nghỉ việc không lương tăng. Đặc biệt, tỷ lệ thất nghiệp năm 2019 là 1,88%, nhưng chỉ 6 tháng đầu năm 2020 đã tăng lên đến 7,24%. Lần đầu tiên sau 23 năm, kinh tế của TP. Đà Nẵng đã tăng trưởng ở mức -3,61%.

Tháng 7 vừa qua, cơn bão COVID-19 quay trở lại với diễn biến phức tạp hơn và biến Đà Nẵng trở thành tâm dịch. Hiện, chính quyền TP. Đà Nẵng đã tiếp tục tiến hành các biện pháp giãn cách xã hội chặt chẽ thêm 15 ngày. Với hàng trăm ngàn người lao động ở đây, khó khăn lại càng chồng chất.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Đà Nẵng tăng cao. (Ảnh Báo Công Thương).

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng, tính đến nay, toàn thành phố có hơn 56.000 công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó tập trung nhiều nhất ở khối ngành du lịch, dịch vụ với 44.274 người.

Trong các khu công nghiệp và khu công nghệ cao, hiện có 514 doanh nghiệp bị tác động lớn, khiến trên 2.800 người lao động phải nghỉ việc 7-14 ngày trở lên.

Hiện, lượng hồ sơ đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp ở TP. Đà Nẵng tăng khoảng 3.000 hồ sơ so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều startup Việt chung tay tạo ra việc làm mới

Để hỗ trợ Đà Nẵng vượt qua mùa dịch, nhiều doanh nghiệp đã và đang có những phương án hết nhằm kết nối người lao động và các doanh nghiệp cũng như tạo ra việc làm mới ngoài việc ủng hộ tiền, trao tặng các vật phẩm Y tế.

Cộng đồng “F&B Tử Tế - Danang Kitchen” (vừa được xây dựng vào cuối tháng 7 để góp sức chống COVID-19) với công việc tập hợp các nhà hàng, startup trong lĩnh vực ẩm thực, các đơn vị chuyên cung cấp và phân phối thực phẩm tại Đà Nẵng, được cơ quan chức năng cấp phép về tiêu chuẩn chất lượng. Nhóm đã cung cấp hàng ngàn suất ăn chất lượng cho các đơn vị đang trực tiếp làm nhiệm vụ chống dịch và những người lao động khó khăn.

Công ty Gadget. Inc đang triển khai chiến dịch tuyển hàng trăm nhân sự ở Đà Nẵng trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp ở đây đang phải cắt giảm nhân sự. Được biết, Gadget. Inc sở hữu sản phẩm là phần mềm Callio - một nền tảng CRM ứng dụng cho việc Telesales, hỗ trợ nhân viên kinh doanh bán hàng, quản lý quan hệ khách hàng của doanh nghiệp. Với các chủ doanh nghiệp thì đây là giải pháp để đánh giá hiệu quả kinh doanh, năng lực nhân viên qua từng con số chi tiết.

Ông Giang Thiên Phú – Giám đốc điều hành Gadget. Inc cho biết: “Là 1 startup, chúng tôi chưa có cơ hội để làm như nhiều doanh nghiệp lớn, giúp đỡ Đà Nẵng bằng vật chất. Nhưng chúng tôi cũng có thể có những hành động cụ thể để chung tay đó là đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự ở đây, hỗ trợ người lao động có việc làm và có nguồn thu nhập ổn định mùa dịch”.

Cũng theo ông Phú, trong tình hình TP. Đà Nẵng tiếp tục các biện pháp giãn cách xã hội thì nền tảng công nghệ như Callio có thể hỗ trợ người lao động làm việc từ xa, ở bất cứ đâu qua hệ thống tổng đài thông minh mà vẫn đảm bảo nguồn thu nhập, vẫn đảm bảo các nguyên tắc giãn cách xã hội. Mặt khác, nền tảng này cũng là giải pháp tối ưu giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động trong mùa dịch nhờ việc chuyển đổi hình thức quản lý, kinh doanh từ offline qua online. Thực tế, theo báo cáo của nhiều doanh nghiệp đã và đang ứng dụng nền tảng CRM Callio thì doanh thu của doanh nghiệp đã tăng trung bình 53% và tiết kiệm được rất nhiều chi phí so với các hình thức làm việc offline.

Ngoài ra, trên Facebook xuất hiện nhóm “Together We Share - Đà Nẵng” do cộng đồng Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng điều hành. Giống như tên gọi, mục đích của “Together we share - Đà Nẵng” là trở thành cầu nối thông tin, huy động và chia sẻ nguồn lực đến những nơi cần sự hỗ trợ giữa thời điểm diễn biến phức tạp của COVID-19.