COVID-19 khiến hàng loạt nhóm nhạc Hàn tan rã, phim ảnh “đóng băng’

Theo The Korea Herald, ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đang đối mặt với giai đoạn khó khăn khi một số diễn viên và nhân viên đài truyền hình mắc COVID-19.

Hàng loạt chương trình tạm dừng ghi hình

Ngày 21/8, đại diện truyền thông của KBS xác nhận nam diễn viên Seo Sung Jong mắc COVID-19. Nam diễn viên ghi hình cho bộ phim To All The Guys Who Loved Me ngày 14/8 và có triệu chứng sốt ngày 16/8. Ngày 18/8, anh đi kiểm tra sức khỏe và nhận kết quả mắc COVID-19. Ngay sau đó, tất cả diễn viên và nhân viên có mặt trong buổi ghi hình của Seo Sung Jong được đưa đi xét nghiệm. Theo đại diện của đài KBS, tất cả nhận kết quả dương tính nhưng họ đã được cách ly trong hai tuần.

Sau khi tin tức của Seo Sung Jong được công bố, đài truyền hình KBS tổ chức cuộc họp khẩn cấp và quyết định tạm dừng tất cả cảnh quay của 5 bộ phim truyền hình khác. Chương trình thực tế nổi tiếng 2 Days & 1 Night của đài KBS cũng tạm dừng sản xuất trước sự bùng phát của dịch bệnh.

Hwang Jung Eum đảm nhận vai chính trong phim To All The Guys Who Loved Me. Nữ diễn viên không quay cùng ngày với Seo Sung Jong nhưng quyết định hủy một cuộc phỏng vấn khi nhận thấy tình hình COVID-19 ngày càng nghiêm trọng.

Nam diễn viên Seo Sung Jong hiện tham gia phim truyền hình Startup của đài tvN. Để đảm bảo sức khỏe của nhân viên, lãnh đạo đài truyền hình cáp quyết định dừng quay phim cho đến khi có kết quả kiểm tra.

Diễn viên Seo Sung Jong và Heo Dong Won mắc Covid-19.

Heo Dong Won - nam diễn viên cùng tham gia vở kịch Jjambbong với Seo Sung Jong - cũng xác nhận mắc COVID-19 vào ngày 20/8. Bộ phim truyền hình Do Do Sol Sol La La Sol mà Heo Dong Won tham gia vì thế phải tạm dừng sản xuất.

Chiều 24/8, một trong những công ty sản xuất phim truyền hình lớn của Hàn Quốc - Studio Dragon - thông báo dừng tất cả lịch quay hình từ 24-31/8. Tương tự, đài JTBC hoãn ghi hình chương trình Just Comedy, tvN tạm dừng sản xuất chương trình Hometown Flex cho đến tháng 9. Nghệ sĩ hài Oh Man Seok của chương trình Just Comedy đang tự cách ly để chờ kết quả xét nghiệm sau khi tiếp xúc với một bệnh nhân.

CBS đã trở thành đài phát thanh và truyền hình lớn đầu tiên tại Hàn Quốc đóng cửa. Một phóng viên của đài có kết quả xét nghiệm dương tính với virus nCoV. Sân khấu kịch tại Hàn Quốc cũng không khả quan hơn. Hơn 10 buổi biểu diễn bị hủy bỏ tại Daehangno - con đường sầm uất ở Seoul. Trong khi đó, Trung tâm Nghệ thuật Seoul cũng tuyên bố dừng tất cả cuộc triển lãm, biểu diễn đến cuối tháng 8.

Nhiều nhóm nhạc tan rã

Giới thần tượng cũng chịu ảnh hưởng vì dịch bệnh, đặc biệt những nhóm nhạc, ca sĩ mới ra mắt. Chương trình âm nhạc The Show hay M Countdown của Mnet tạm dừng phát sóng. Thị trường âm nhạc vắng bóng sân khấu ngoài trời, fan meeting… khiến hàng loạt nhóm nhạc tan rã vì không có nguồn thu nhập.

Ngày 21/8, ANS và Hinapia đồng thời tuyên bố tan rã. Thành viên của ANS cho biết công ty quản lý phải sa thải nhân viên, rời khỏi trụ sở trước ảnh hưởng của dịch bệnh.

“Công ty của chúng tôi - ANS Entertainment - sa thải hầu hết nhân viên vào tháng 3-4. Chúng tôi không có ai chăm sóc, thậm chí không có người quản lý và tự cập nhật lịch trình. Ngày 14/6, nhân viên công ty cũng rời khỏi trụ sở. Chúng tôi phải chuyển khỏi ký túc xá và không có phòng tập”, thành viên ANS cho biết.

“Chúng tôi cũng tự quản lý trang web dành cho cộng đồng fan. Nhóm gặp nhiều khó khăn nên không thể tổ chức fan meeting vào ngày 26/8”, nhóm giải thích.

Nhóm nhạc ANS tan rã sau chưa đầy một năm hoạt động.

Về Hinapia, nhóm đóng băng hoạt động nhiều tháng trước khi tuyên bố tan rã. Nhóm ra mắt ngày 3/11/2019 và chỉ kịp phát hành một ca khúc có tên Drip trước khi giải tán. Công ty quản lý không công bố lý do nhưng công chúng cho rằng sự tan rã của Hinapia là hệ quả của dịch bệnh.

Trước đó, NeonPunch, SPECTRUM cũng rơi vào tình huống tương tự. Ngày công bố tan rã, nhóm NeonPunch chia sẻ: “Các thành viên của NeonPunch đã làm việc chăm chỉ với mục tiêu trở lại vào tháng 5/2019, nhưng do tình hình kinh tế của công ty ngày càng tồi tệ và hai thành viên tạm ngừng hoạt động nên kế hoạch đó không được thực hiện”.

“Có nhiều yếu tố khiến nhóm không thể tiếp tục hoạt động, đặc biệt là sự bùng phát của Covid-19. Do đó, nhóm quyết định tan rã”, nhóm giải thích.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngay cả công ty lớn như SM Entertainment, JYP Entertainment… cũng chịu ảnh hưởng khi thị trường giải trí đóng băng. Do đó những nhóm nhạc ít tiếng tăm như NeonPunch, SPECTRUM càng khó tránh khỏi tình huống tồi tệ nhất là tan rã.