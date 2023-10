Container tông loạt ki ốt ven đường ở TP.HCM, nghi do tài xế ngủ gục

(VTC News) -

Khoảng 1h ngày 7/10, chiếc xe container chạy từ Khu công nghiệp Sóng Thần ra quốc lộ 1, đang di chuyển ở khu vực cầu vượt Sóng Thần (phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP.HCM) thì bất ngờ lao lên lề, tông hàng loạt ki ốt bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Nghe tiếng động mạnh, nhiều người đang ngủ bên trong nhanh chóng tháo chạy ra đường, một số người mắc kẹt kêu cứu do bị đống đổ nát chắn hết lối ra.

Vụ tai nạn không gây thương vong nhưng 6 ki ốt bị hư hại phần mái phía trước và cửa ra vào, một cột điện bị gãy.

Nhận được tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP.HCM) và công an phường Bình Chiểu đến xử lý hiện trường. Đại diện nhà xe cũng tới phối hợp với công an địa phương thống kê thiệt hại.

Nguyên nhân gây sự cố bước đầu được xác định là do tài xế xe container ngủ gục.