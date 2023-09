Va vào xe máy, thiếu niên ngã ra đường bị container cán tử vong

(VTC News) -

Chiều 24/9, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) xác nhận, tại địa phường vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người chết. Đội Điều tra Công an huyện này đang thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Cụ thể, khoảng 10h cùng ngày, em Lê Công Q. (SN 2008, trú phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) lái xe máy BKD: 43KH - 1125 chạy hướng Đà Nẵng - Huế.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Báo TT-Huế)

Khi đến km 854+600, thuộc địa phận xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc) xe máy do Q. cầm lái xảy ra va chạm với xe máy BKS: 43E1-564.77 do anh Võ Quang H. (SN 2001, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) chạy phía trước, cùng chiều đang chuyển làn đường sang trái để tránh xe tải BKS: 75H-9226 do anh Hoàng Ngọc V. (SN 1990, trú xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc) đang đỗ xe bên lề đường phải để trả hàng.

Sau va chạm, em Q. ngã xuống đường sang bên trái thì bị xe đầu kéo 81H-025.74 kéo theo rơ moóc BKS: 81R-011.83 do anh Võ Ngọc D. (SN 1986, trú tại Cửu An, An Khê, Gia Lai) cầm lái đi cùng chiều phía sau cán chết tại chỗ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ.