Công suất phát điện tăng, miền Bắc không còn phải tiết giảm điện

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) cho biết, những ngày qua nắng nóng đã thuyên giảm, nhu cầu sử dụng điện đã bớt căng thẳng hơn. Với tình hình thuỷ văn được cải thiện, các tổ máy nhiệt điện than được duy trì vận hành, việc cung cấp điện trong các tuần tới sẽ được đảm bảo, không phải tiết giảm nếu không xảy ra các tình huống cực đoan. Đặc biệt, hệ thống điện miền Bắc không phải khống chế công suất khả dụng (tiết giảm) và chuyển sang thông báo công suất khả dụng các Tổng công ty Điện lực để chủ động quản lý nhu cầu phụ tải.

Về tình hình thuỷ văn ngày 14/7, Cục ATMT cho biết, tình hình thuỷ văn tại miền Bắc tương đối thuận lợi, thượng nguồn có mưa nhiều, lưu lượng nước về các hồ thuỷ điện tiếp tục tăng.

Các hồ thuỷ điện phía Bắc đã phát điện bình thường trở lại (Ảnh EVN).

Cụ thể, lưu lượng nước về hồ Lai Châu đạt 1.143 m3/s; hồ Sơn La: 2.438 m3/s; hồ Hòa Bình: 2.106 m3/s; hồ Thác Bà: 175 m3/s; hồ Tuyên Quang: 244 m3/s; hồ Bản Chát: 270 m3/s.

Mực nước hồ/ mực nước chết cũng tăng đáng kể. Cụ thể, hồ Lai Châu: 284.62 m/265 m; hồ Sơn La: 194.14/175 m; hồ Hòa Bình: 95.28/80m; hồ Thác Bà: 48.51/46 m; hồ Tuyên Quang: 99.97/90m; hồ Bản Chát: 449.69/431m.

Trong thời gian vừa qua do hạn chế huy động các nhà máy thủy điện lớn đa mục tiêu để dự phòng các ngày nắng nóng nên mực nước các hồ thủy điện đa mục tiêu đã trên mực nước chết từ 15- 20m và đều sẵn sàng được huy động.

Trong khi đó, Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) thông tin, tình hình cung cấp điện trên toàn quốc đã được đảm bảo. Trong đó, hệ thống điện miền Bắc đã trở lại trạng thái vận hành bình thường.

Cụ thể ngày 13/7, công suất đỉnh hệ thống đạt 44.647 MW giảm 827 MW so với ngày hôm qua (12/7), sản lượng điện toàn hệ thống là 914,4 triệu kWh giảm 6,2 triệu kWh so với ngày hôm qua. Công suất đỉnh miền Bắc là 22.823 MW tăng hơn so với ngày 12/7 là 297 MW; sản lượng tiêu thụ miền Bắc giảm 3,2 triệu kWh so với ngày 12/7.

Sản lượng huy động từ nguồn thuỷ điện ở miền Bắc ngày 13/7 đạt 151,7 triệu kWh giảm 6,2 triệu kWh so với ngày 12/7 trong khi đó nguồn nhiệt điện huy động tăng cao hơn 15,7 triệu kW.

Cung ứng điện tại miền Bắc được đảm bảo (Ảnh EVN).

Thực tế vận hành do nhiều nguyên nhân như sự cố tổ máy khiến suy giảm công suất nhiệt điện than, sự cố lưới truyền tải, hạn chế huy động nguồn thủy điện để dự phòng những ngày nắng nóng tiếp theo,... nên công suất khả dụng thực tế tại nhiều thời điểm không đạt công suất phát lớn nhất.

Theo báo cáo cập nhật của các đơn vị, tình hình cấp than cho sản suất điện được đảm bảo. Tuy nhiên có 2 nhà máy có lượng than tồn kho dưới 3 ngày là Na Dương (0,7 ngày), Cao Ngạn (2,3 ngày).

Tính đến ngày 14/7, nhiệt điện than không còn sự cố ngắn ngày; sự cố dài ngày vẫn duy trì ở mức 1.440 MW. Tổng sự cố dài ngày 1440 MW ( S6 Phả Lại 2: 300MW, S2 Cẩm Phả: 300MW, S1 Vũng Áng 600MW, Phả Lại 1 240MW).

PHẠM DUY