Công dụng 'thần kỳ' của tỏi đen, không phải ai cũng biết

(VTC News) -

Dưới đây là những công dụng tuyệt vời mà tỏi đen mang lại cho sức khoẻ của bạn.

Tăng cường đề kháng, hệ miễn dịch

Tỏi thông thường được biết đến với khả năng ngăn ngừa nhiễm khuẩn, kháng nấm, kháng virus. Tỏi sau khi trải qua quá trình lên men sẽ giúp làm gia tang hoạt tính của các dược chất. Tỏi đen chứa loại axit amin là allicin có khả năng tiêu diệt nhiều loại virus, vi khuẩn khác nhau ngay cả khi đã được pha loãng. Ngoài ra, tỏi đen còn có hiệu quả trong việc giúp người bệnh nhanh chóng phục hồi sức khoẻ, đặc biệt là với những trường hợp suy giảm miễn dịch do chiếu xạ hay sử dụng hoá chất.

Tỏi đen rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Giàu chất chống oxy hoá

Do quá trình lên men, chất allicin trong tỏi đen được chuyển hoá thành các hợp chất chống oxy hoá như alkaloid và flanovoid. Vì vậy, tỏi đen có tác dụng chống oxy hoá cao giúp bảo vệ các tế bào trong cơ thể, ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh như tim mạch và một số bệnh mãn tính khác. Theo chuyên gia, tỏi đen đạt hàm lượng chống oxy hoá cao nhất sau 21 ngày lên men.

Ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư

Tỏi đen có tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư đại tràng nhờ vào hợp chất S-allylcysteine trong thành phẩn. Bên cạnh việc giảm tối đa nguy cơ mắc bệnh ung thư thì loại thực phẩm này cũng ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư một cách hiệu quả.

Làm giảm mõ máu, hạ cholesterol máu

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh lý về tim mạch, mỡ máu, huyết áp cao, tiểu đường… chính là sự dư thừa cholesterol trong cơ thể. Việc ăn tỏi đen thường xuyên và đúng cách sẽ giúp giảm cholesterol máu, giảm mỡ máu, tang HDL-Cholesterol, điều hoà đường huyết, do đó rất tốt cho hệ tim mạch, đặc biệt là đối tượng có nguy cơ cao như người béo, mỡ máu.

Thu dọn gốc tự do

Nguyên nhân dẫn đến nhiều loại bệnh lý khác nhau chính là các gốc tự do. Các hợp chất sulfur hữu cơ cùng dẫn chất tetrahydro carboline có trong tỏi đen giúp thu dọn các gốc tự do trong cơ thể một cách triệt để. Hiện có trên 80 bệnh lý khác nhau có liên quan đến gốc tự do. Vậy nên có thể nói tỏi đen là loại dược liệu “thần kỳ” giúp phòng và chữa bệnh vô cùng hiệu quả.

Bảo vệ tế bào gan

Ăn tỏi đen thường xuyên và đúng cách giúp bảo vệ tế bào gan hiệu quả, đặc biệt đối với trường hợp viêm gan hay xơ gan.

Giảm đau, viêm khớp

Tỏi đen tác dụng phục hồi tổn thương cơ bắp cho tập luyện, giúp thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi và cải thiện chức năng sau tổn thương của các khối cơ, giúp chúng trở nên dẻo dai và khoẻ mạnh hơn.

Cải thiện chức năng não bộ

Sự tích tụ của một hợp chất protein được gọi là beta amyloid sẽ gây ra chứng viêm trong não, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Tuy nhiên, các hợp chất oxy hoá trong tỏi đen có khả năng phòng ngừa tình trạng oxy hoá, giúp cải thiện tình trạng mất trí nhớ ngắn hạn.