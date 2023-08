Công dụng của tiêu đen và một số lưu ý cần biết

(VTC News) -

Tiêu là một loại cây thân leo, sống lâu năm, có phần thân cây mọc cuốn trên thân của cây khác hoặc trên trụ được dựng sẵn. Lá tiêu gần giống với lá trầu không, nhưng dài và thon hơn, quả tiêu có hình cầu nhỏ, mỗi chùm có tới 20 đến 30 quả. Phần hạt tiêu đen được xem là một vị thuốc đông y với tác dụng trừ hàn, trị đau bụng, lạnh bụng.

Hạt tiêu đen mang đến nhiều chất dinh sưỡng đối với sức khỏe.

Công dụng của tiêu đen đối với sức khỏe?

Trong thành phần của hạt tiêu có chứa một số chất như vitamin C, chất béo, tinh dầu, alkaloid... Do đó, loại hạt này sẽ giúp kích thích vị giác, hạn chế tình trạng chán ăn, tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng trong thức ăn. Đồng thời, những tình trạng như ăn không tiêu, chướng bụng, đầy hơi, khó chịu dạ dày cũng sẽ được khắc phục.

Một số chất có trong vỏ hạt tiêu còn có vai trò loại bỏ lượng calo dư thừa trong cơ thể, tăng bài tiết mồ hôi và nước thông qua đường tiết niệu. Cho nên, nếu sử dụng một ít vỏ ngoài của hạt tiêu trước khi bắt đầu tập luyện thể thao sẽ giúp làm tăng hiệu quả loại bỏ lượng mỡ dư thừa.

Hạt tiêu đen đặc biệt tốt đối với đường hóa nếu biết sử dụng đúng cách.

Ngoài ra, hạt tiêu đen còn có tác dụng kháng khuẩn cao chống tình trạng nhiễm trùng ở đường hô hấp và một số vấn đề về răng lợi như sâu răng, viêm lợi... Riêng đối với hệ thần kinh, hạt tiêu đen giúp cải thiện tâm trạng, giảm tình trạng căng thẳng mệt mỏi do trong loại hạt này có chất thúc đẩy cơ thể tăng sản xuất serotonin.

Trong y học cổ truyền có nhận mạnh hạt tiêu đen có vị cay, tình đại ôn, có tác dụng trừ hàn, kháng khuẩn, giảm đau, trừ đàm. Do đó, chúng thường được sử dụng để điều trị chứng đau bụng do lạnh, tiêu chảy, tay chân lạnh, nôn ói, ho do lạnh...

Một số lưu ý khi dùng hạt tiêu đen

Tuy hạt tiêu đen mang đến nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng nếu ăn thường xuyên sẽ gây nên tác dụng ngược. Việc sử dụng quá nhiều loại hạt này sẽ dẫn tới một số vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa như đau dạ day. Do trong hạt tiêu có tính đại ôn, vị cay nên khi dùng nhiều niêm mạc bị kích thích tăng tiết dịch vị dẫn tới đau dạ dày.

Bên cạnh đó, việc sử dụng quá nhiều hạt tiêu thường xuyên có thể khiến da khô và bị bong tróc. Nếu như bạn có làn da khô, thì nên tránh sử dụng nhiều hạt tiêu vì nó khiến tình trạng da khô hơn. Những ai đang gặp phải vấn đề về hô hấp cũng không nên sử dụng loại hạt này để tránh gây ra kích thích họng, hen.

Loại hạt này thường dùng để khử mùi tanh thức ăn.

Đặc biệt, hạt tiêu có tính rất nóng nên phụ nữ mang thai cần tránh xa để hạn chế tác dụng gây khó chịu trong những tháng đầu tiên của thai kỳ. Ngoài ra, theo quan điểm của y học cổ truyền nếu dùng vị cay nóng với lượng lớn trong thời kỳ mang thai sẽ làm tăng nguy cơ sảy thai. Riêng đối với phụ nữ cho con bú, hạt tiêu sẽ làm thay đổi mùi vị của sữa, mất sữa và gây ra một số vấn đề tiêu hóa ở trẻ.

Cho nên, bạn hãy chú ý chỉ sử dụng hạt tiêu đen với liều nhỏ và đúng cách sẽ giúp cho món ăn ngon hơn, điều trị một số tình trạng. Tuy nhiên, không nên sử dụng hạt tiêu quá nhiều bởi có thể gây ra nhiều tác dụng không mong muốn. Bạn nên cân nhắc khi sử dụng hạt tiêu để đạt được hiệu quả tối ưu, tránh tác dụng phụ, đặc biệt phụ nữ có thai và cho con bú.