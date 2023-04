Công dụng của rau cải xoong

(VTC News) -

Cải xoong cùng họ Brassicaceae với rau bắp cải, cải xoăn.

Rau cải xoong có tên khoa học là Naturtium officinale hay Nasturtium microphyllum.

Rau cải xoong có thể sống cả trên cạn và dưới nước, thân của cây cải xoong thường nổi trên mặt nước và lá có hình lông chim. Cải xoong thường mọc theo cụm và có màu xanh lục hoặc trắng, tuy có vị hơi hăng nhưng không khó ăn.

Theo trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, cải xoong đứng hàng đầu trong danh sách những loại trái cây và rau củ quả tốt. Cải xoong có hơn 40 hợp chất chống oxy hóa, tổng lượng phenol so với 12 loại rau họ cải khác.

Cải xoong có nhiều lợi ích đối với sức khoẻ của mọi người

Công dụng của cải xoong

Ngăn ngừa 1 số loại ung thư

Các loại rau họ cải, trong đó có cải xoong chứa glucosinolates, kích hoạt các hợp chất isothiocyanates khi chúng ta nhai.

Isothiocyanates trong cải xoong có khả năng ngừa ung thư ruột kết, phổi, tuyến tiền liệt và ung thư da. Ngoài ra, một số hợp chất khác trong cải xoong giúp ngăn chặn sự phát triển các tế bào ung thư vú.

Chống lại các bệnh mãn tính

Các hợp chất thực vật có vai trò quan trọng trong việc chống oxy hoá được tìm thấy nhiều trong cải xoong. Những hợp chất này có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương do các gốc tự do - phân tử có hại, dẫn tới stress oxy hóa.

Xây dựng chế độ ăn giàu chất chống oxy hoá với các loại thực phẩm như rau cải xoong giúp chống lại stress oxy hóa. Nhờ đó, có thể ngăn chặn một số bệnh mãn tính như tiểu đường, ung thư hay các bệnh liên quan đến tim mạch.

Ngừa bệnh loãng xương

Canxi, magie, kali, phốt pho là các khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của xương và cải xoong là loại thực phẩm có đủ những khoáng chất này.

Ngoài ra, Vitamin K có trong cải xoong cũng là một lại dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe xương khớp của mọi người. Vitamin K được biết đến là một loại protein tạo nên mô xương khỏe mạnh và giúp điều chỉnh sự luân chuyển của xương. Trong 34 gram rau cải xoong cung cấp hơn 100% RDI cho vitamin K.

Bảo vệ sức khỏe đôi mắt

Cải xoong chứa những hợp chất chống oxy hoá quen thuộc họ caroten như lutein hay zeaxanthin. Những hợp chất này được đánh giá là rất cần thiết cho sức khoẻ của mắt, bảo vệ mắt khỏi bị hư hại do ánh sáng xanh. Hơn nữa, lutein và zeaxanthin cũng như vitamin C trong cải xoong làm giảm nguy cơ phát triển thoái hoá điểm vàng và đục thuỷ tinh thể do tuổi tác.

Có lợi cho sức khỏe tim mạch

Cũng giống như nhiều loại rau họ cải khác, cải xoong có công dụng rất tốt để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Hàm lượng carotenoids cao giúp chống lại sự phát triển của bệnh tim, làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Nghiên cứu cho thấy việc ăn các loại rau họ cải giúp giảm 16% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Giúp giảm cân, tăng cường hiệu suất tập thể thao

Có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khoẻ nhưng cải xoong lại là loại thực phẩm có lượng calo thấp. Vì vậy cải xoong rất phù hợp để trở thành lựa chọn trong thực đơn giảm cân của mọi người.

Hơn nữa, với lượng nitrat cao, cải xoong làm tăng oxit nitric có trong máu và mạch máu được thư giãn hơn. Từ đó, giúp tăng hiệu suất tập thể dục, thể thao.

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C có vai trò quan trọng trong việc tăng sức đề khác và bảo vệ cơ thể chống lại vi khuẩn. Hàm lượng vitamin C trong cải xoong giúp kích thích và cải thiện hệ thống miễn dịch của cơ thể.

Một số món ăn được chế biến cùng cải xoong

Cải xoong xào với tỏi, tôm, thịt bò…

Canh cải xoong nấu với tôm, thịt bằm, xương...

Làm rau trộn salad

Rau ăn kèm với lẩu

Kim Anh