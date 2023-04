Công bố Nghị quyết thành lập thị xã Quế Võ

(VTC News) -

Phát huy truyền thống quê hương Quế Võ anh hùng, sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, cùng với tỉnh Bắc Ninh, Quế Võ có bước phát triển vượt bậc.

Từ một huyện thuần nông đến nay trở thành một huyện phát triển công nghiệp, là trọng điểm kinh tế của tỉnh, là trung tâm chuyển giao công nghệ tiên tiến, là đầu mối giao thông có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh và vùng đồng bằng sông Hồng.

Trong những năm qua, Quế Võ tích cực thu hút đầu tư, kinh tế tăng trưởng ở mức cao. Tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ tăng nhanh, nông nghiệp tiếp cận với công nghệ cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Quế Võ.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm phát triển toàn diện; đời sống của nhân dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Để đạt được mục tiêu đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ thị xã đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Quế Võ từ huyện lên thị xã là một bước phát triển mới, đột phá, có tính lịch sử.

Do vậy, cần phải đổi mới tư duy, nhận thức, cách thức tổ chức quản lý kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh trật tự, nếp sống của người dân... hướng tới một đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng hoa chúc mừng thị xã Quế Võ.

Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị thị xã Quế Võ cần tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, thông minh, nhất là giao thông, công nghệ thông tin; triển khai mạnh mẽ Chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; chủ động tháo gỡ khó khăn, xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thân thiện với doanh nghiệp và người dân; tạo bước đột phá về công nghiệp và dịch vụ, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Bắc Ninh, xứng tầm là vùng động lực phát triển hàng đầu của vùng đồng bằng sông Hồng.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Song song với đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến yêu cầu Quế Võ kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chú trọng bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị; quá trình đô thị hoá phải gắn kết chặt chẽ với công nghiệp hoá, hiện đại hoá và xây dựng nông thôn mới; đồng thời, cần có đề án, kế hoạch tổng thể đầu tư phát triển thị xã Quế Võ và các phường sau khi được thành lập theo đúng quy hoạch, kế hoạch, đảm bảo phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường.

Đặc biệt, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Quế Võ cần tiếp tục chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, nhất là chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công; đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; xây dựng nếp sống văn minh, đảm bảo an ninh, an toàn.

Quang cảnh buổi lễ công bố Nghị quyết thành lập Thị xã Quế Võ và các phường thuộc thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm, tặng quà công nhân, người lao động, khu nhà ở xã hội Golden Park ở xã Phương Liễu (Quế Võ). Đoàn đại biểu Trung ương do ông Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn đến dâng hương tại Đền thờ Danh nhân Nguyễn Cao, xã Cách Bi (Quế Võ).

Hiện nay, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 phường: Bằng An, Bồng Lai, Cách Bi, Đại Xuân, Nhân Hòa, Phố Mới, Phù Lương, Phương Liễu, Phượng Mao, Quế Tân, Việt Hùng và 10 xã: Châu Phong, Chi Lăng, Đào Viên, Đức Long, Hán Quảng, Mộ Đạo, Ngọc Xá, Phù Lãng, Việt Thống, Yên Giả.

Văn Chương – Đỗ Tươi