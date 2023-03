Công an truy nguồn gốc dàn xe Jeep hết đăng kiểm chở người đẹp ở Cửa Lò

Theo tìm hiểu, trong số 6 xe Jeep đang bị cơ quan công an tạm giữ có 2 xe mang BKS 37A (trong đó, một chiếc do ông T.P.H. (SN 1964) điều khiển và một chiếc do chủ xe N.K.Đ. (SN 1972) điều khiển. Cả hai người đều trú ở TP Vinh.

4 xe còn lại: một xe BKS 60N do ông T.V.P. (SN 1963, trú TP Vinh) điều khiển, xe đăng ký tỉnh Đồng Nai; xe 52M-91.xx do ông T.V.Y. (SN 1962, trú TP Vinh) điều khiển, đăng ký TP.HCM; xe 35A-308.xx do chị B. . (SN 1979, trú thị xã Cửa Lò) điều khiển (chị B. chưa xuất trình được giấy tờ xe).

Xe 82K-13.xx do ông T.Đ.N. (SN 1981, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh) điều khiển vi phạm gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không có giấy đăng ký xe. Ông T.Đ. N. cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ mô tô ở thị xã Cửa Lò.

Một trong số các lái xe Jeep vi phạm đang làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Cơ quan chức năng xác định các phương tiện đã vi phạm các lỗi: chở quá số người quy định, xe hết kiểm định nhưng vẫn lưu thông, không đầy đủ các giấy tờ liên quan…

Đối với 6 xe Jeep, phòng PC08 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển, chủ phương tiện vi phạm, đồng thời lập biên bản, ra quyết định tạm giữ 6 ô tô.

Công an đang giám định rõ số khung số máy, truy xuất nguồn gốc những chiếc xe Jeep vi phạm. Ảnh: CTV

Đối với các xe mô tô phân khối lớn, Công an thị xã Cửa Lò đã triệu tập, làm việc được 6 người điều khiển phương tiện.

Hiện, phòng PC08 vẫn đang tiến hành phối hợp với đơn vị kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) tiến hành kiểm tra, giám định số khung, số máy của các phương tiện nói trên để xác định rõ nguồn gốc của phương tiện để xử lý theo quy định.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tiến hành giám định xe để truy nguồn gốc. Ảnh: CTV

Như VietNamNet đã đưa tin, từ chiều 11/3/2023, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh đoàn xe chở thí sinh dự thi Lễ hội áo dài hoa cúc biển Cửa Lò (Nghệ An) 2023 diễu hành trên các tuyến đường, gây xôn xao dư luận.

Cùng với nhiều hình ảnh là những bình luận trái chiều cho rằng, lễ hội tôn vinh áo dài truyền thống của Việt Nam nhưng lại đi kèm những chi tiết, hành vi phản cảm... Trong đoàn xe, có một số ô tô Jeep chở nhiều thí sinh không đúng với quy định, vi phạm an toàn giao thông.

(Nguồn: Vietnamnet)