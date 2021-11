Anh Lê Tấn Vinh - Bí thư Đoàn Thanh niên huyện Phù Cát cho biết: Hiện, địa phương đã hết mưa. Thời điểm núi Cấm bị sạt lở liên tiếp, người dân xã Cát Thành được chính quyền di dời đến nơi an toàn đã về lại nhà. Do đó, lực lượng đoàn viên thanh niên của huyện và công an tỉnh đến hỗ trợ người dân dọn dẹp, đảm bảo cuộc sống người dân trở lại bình thường.