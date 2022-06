Công an thông báo tìm thiếu nữ 16 tuổi mất tích sau khi đến TP.HCM tìm việc

Nguồn tin của Tiền Phong xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) từ Phú Yên vào TP.HCM tìm việc rồi mất tích hơn một tuần qua.

Thu Ngọc được truy tìm để phục vụ yêu cầu giải quyết vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại quận Bình Thạnh dẫn đến sự mất tích của thiếu nữ 16 tuổi này.

Theo thông báo, Nguyễn Thị Thu Ngọc cao khoảng 1m55, da trắng, tóc dài màu đen, khi đi mặc áo sơ mi màu trắng, áo khoác jeans màu bạc, đội mũ lưỡi trai màu đen, quần jeans dài màu xanh, giày màu trắng.

Hình ảnh của em Thu Ngọc. (Ảnh chụp màn hình)

Quyết định truy tìm người này được Công quan quận Bình Thạnh gửi đến các Phòng thuộc Công an TPHCM gồm: PC01 (Văn phòng Cơ quan CSĐT), PC02 (Phòng Cảnh sát hình sự), PV06 (Phòng Hồ sơ), cùng Công an TP Thủ Đức và Công an 21 quận, huyện; Công an 20 phường ở quận Bình Thạnh và Công an xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu để phối hợp truy tìm.

Liên quan vụ việc, chiều 13/6, thông tin đến PV, chị Nguyễn Thị Vân (chị ruột Nguyễn Thị Thu Ngọc) cho biết, rạng sáng cùng ngày, Ngọc có liên lạc với chị thông qua facebook và cho biết có công việc ổn định nhưng không nói rõ công việc gì. “Gia đình chúng tôi hết sức lo lắng và đang tìm cách để đưa Ngọc trở về nhà”, chị Vân nói.

Ông Nguyễn Văn Hương (cha ruột của Ngọc) cũng cho biết, khi gọi điện cho chị gái, Ngọc trả lời mập mờ, nói đại ý như có người đang khống chế mình.

“Gia đình chúng tôi đang rất lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của Ngọc. Tôi đã nhờ hiệp sĩ, thông báo với cơ quan công an TP.HCM trợ giúp tìm kiếm con gái”, ông Hương cho biết.

Ông Nguyễn Văn Hương từ Phú Yên vào TP.HCM len lỏi khắp nơi để tìm con từ hơn một tuần qua.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, qua mạng xã hội, em Nguyễn Thị Thu Ngọc có quen biết một người và người này hứa giúp Ngọc tìm việc làm khi vào TP.HCM.

Chiều 5/6, Ngọc đón xe khách của nhà xe Minh Cường từ thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đi TP.HCM.

Sáng 6/6, khi đến bãi xe tại số 537 Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh, Ngọc xuống xe.

Chiều cùng ngày, Ngọc sử dụng điện thoại liên lạc với gia đình, thông báo đã đến chỗ làm việc rồi mất liên lạc với gia đình.

Lo chuyện chẳng lành xảy ra với con gái, ông Hương đã từ Phú Yên vào TP.HCM len lỏi khắp nơi để tìm con từ hơn một tuần qua.