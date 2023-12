Công an Thái Nguyên ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(VTC News) -

Để tiếp tục giữ vững an ninh trậ tự (ANTT), ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, tạo nền tảng thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2024 ngay từ đầu năm, Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, từ ngày 15/12, Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; kịp thời triển khai các biện pháp, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững ANTT, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đại tá Bùi Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh phát động Lễ ra quân.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, sáng ngày 15/12, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ông Đặng Xuân Trường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Đại tá Bùi Đức Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự.

Mục tiêu đặt ra trong đợt cao điểm đối với lực lượng Công an toàn tỉnh Thái Nguyên là đảm bảo ANTT trên các lĩnh vực; điều tra, khám phá án chung đạt tỷ lện trên 85%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ từ 95% trở lên; làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đua xe trái phép và cháy, nổ nghiêm trọng.

Thời gian thực hiện đợt cao điểm từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/02/2024.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Đại tá Bùi Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình; kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, giải pháp nhằm huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm ANTT; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên các lĩnh vực: Tôn giáo, dân tộc, văn hóa, tư tưởng, thông tin, truyền thông, công nghiệp, công nhân…

Giám đốc CA tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị đấu tranh, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội, tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường, nhất là hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả và pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán.

Các đơn vị cần làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, công tác truy nã tội phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết các vụ án, vụ, việc theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo CA tỉnh Thái Nguyên yêu cầu tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý xuất, nhập cảnh.

Các lực lượng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân vào công tác quản lý Nhà nước về ANTT và phòng, chống tội phạm; tập trung triển khai thực hiện 21 mô hình điểm về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Đề án 06 của Chính phủ.

Huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...

Sau Lễ phát động, các lực lượng đã đồng loạt ra quân, thể hiện tinh thần, quyết tâm cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2023.

Năm 2023, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an toàn tỉnh, công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn đã giảm 8,4% so với cùng kỳ (xảy ra 731 vụ). Lực lượng Công an điều tra khám phá 672/731 vụ, tỷ lệ đạt 97%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 98%; đã bắt giữ 533 vụ, 766 đối tượng phạm tội về ma túy; tại nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; không để xảy ra các vụ cháy lớn…