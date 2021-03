Công an Thái Bình khởi tố 3 bị can mua bán trái phép hóa đơn

(VTC News) -

Chiều 1/3, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Cụ thể, căn cứ kết quả điều tra, ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Vũ Văn Sơn (1983, trú tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng); Phạm Thị Mơ (SN 1967, trú tại xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Thị Dịu (SN 1995, trú tại xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Các quyết định nêu trên đã được Viện KSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra, xử lý.