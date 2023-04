(VTC News) -

Tối 10/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khám xét tại Chi cục Đăng kiểm số 8 (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam), số 138B1, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Lực lượng công an khám xét Chi cục đăng kiểm số 8 tại TP Cần Thơ.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã phát hiện dấu hiệu sai phạm liên quan đến các đăng kiểm viên của Chi Cục Đăng kiểm số 8 khi kiểm tra, kiểm định phương tiện thuỷ nội địa thì thường nhận tiền cao hơn định mức của các chủ phương tiện thủy.

Xác định có dấu hiệu của tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội nhận hối lộ quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 xảy ra tại Chi Cục đăng kiểm số 8. Đồng thời phối hợp Viện KSND TP.Cần Thơ khám xét nơi làm việc của các đăng kiểm viên tại Chi Cục đăng kiểm số 8 để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ, điều tra hành vi sai phạm và mở rộng vụ án.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng.

Trước đó, vào chiều 17/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với ông Trần Kỳ Hình (62 tuổi, ngụ TP Hà Nội, nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) để điều tra tội nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định trong giai đoạn từ 2014 đến tháng 8/2021, ông Trần Kỳ Hình với vai trò là Cục trưởng Cục Đăng kiểm đã trực tiếp hoặc thông qua bị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng Kiểm định phương tiện cơ giới) nhận tiền hối lộ của một số giám đốc trung tâm đăng kiểm để ký duyệt cấp mã số đăng kiểm và giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đăng kiểm dù các trung tâm này chưa đủ các điều kiện theo quy định.

Trong thời gian đảm nhận chức vụ Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Trần Kỳ Hình đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, trực tiếp nhận tiền hối lộ định kỳ hàng tháng, quý của các giám đốc trung tâm đăng kiểm nhằm bỏ qua sai phạm của các trung tâm này trong việc nhận tiền hối lộ của chủ xe, đối tượng môi giới để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm đối với các xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Theo Công an TP.HCM, từ kết quả khám xét tại Trung tâm đăng kiểm 71-02D (tỉnh Bến Tre), lực lượng chức năng phát hiện việc các bị can là phó giám đốc và đăng kiểm viên của trung tâm này sử dụng phần mềm tính năng đọc và sửa chữa các thông số kỹ thuật đối với xe cơ giới (gồm: tốc độ, nồng độ khí thải, tốc độ cầm chừng, tốc độ cực đại, hệ số K...) để can thiệp, chỉnh sửa kết quả kiểm định khí thải của xe cơ giới.

Hoàng Thọ