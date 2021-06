Công an Hà Nội thông tin nguồn phát tán clip 'nóng' của nữ diễn viên

(VTC News) -

Chiều 21/6, tại buổi họp báo của Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội, đã thông tin về quá trình điều tra vụ đoạn clip "nóng" dài 8 phút của một nữ diễn viên tên A.T. bị phát tán trên mạng xã hội.

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, ngay khi tiếp nhận đơn, các đơn vị nghiệp vụ đã làm việc với Công an phường Trung Hoà, thu giữ điện thoại của nhóm cán bộ này.

Cơ quan điều tra sau đó xác định nguồn phát tán sớm nhất clip này là mạng xã hội Telegram.

"Xác định máy của chiến sĩ với mạng xã hội này và cô A.T, không có truy cập vào mạng này. Như vậy có thể trước mắt loại trừ mối liên hệ của cán bộ chiến sĩ công an", Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết.

Giám đốc công an Hà Nội cũng khẳng định cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vũ việc và sẽ công bố kết quả sau khi kết thúc điều tra.

Ngày 27/5, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 8 phút ghi lại cảnh quan hệ giữa chị V.T.A.T. (SN 1998) và một người đàn ông.

Trả lời báo chí, chị A.T. cho biết clip này bị phát tán trên mạng xã hội sau khi chị làm việc với công an phường sở tại.

Cụ thể, tối 26/5, chị cùng nhóm bạn bị công an phường đưa về trụ sở làm việc do bật nhạc lớn trong khi ăn uống tại nhà. Tại trụ sở, A.T. được yêu cầu nộp điện thoại và cung cấp mật khẩu để phục vụ công tác điều tra. Sau khi làm việc xong, họ được trả lại điện thoại và cho về.

Sáng hôm sau, cô gái hoảng hốt khi bạn bè thông báo clip đó bị lan truyền. Sau đó, A.T. gọi điện cho cán bộ công an làm việc trực tiếp với mình tối hôm trước để trao đổi về vụ việc và được trả lời rằng công an sẽ xác minh nguyên nhân.

Đến ngày 30/5, một người dùng mạng xã hội đăng tải nội dung: "Đại úy CA phường Trung Hòa đã phát tán clip 8 phút...". Tuy nhiên, sau đó chủ tài khoản đã gỡ thông tin này.