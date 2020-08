Công an Đồng Nai phá đường dây ‘khủng’ làm giả giấy tờ, tài liệu con dấu

Đến 23h đêm 25/8, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an Đồng Nai hoàn tất việc khám xét nhà khẩn cấp của các đối tượng trong vụ án làm giả tài liệu, bằng cấp, con dấu, biển số xe quy mô lớn tại phường Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Công an cũng ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Trọng Dương (31 tuổi, ngụ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Văn Đạt (22 tuổi, ngụ huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng).

Khoảng 16h ngày 25/8, lực lượng công an ập vào kiểm tra nhà đối tượng Nguyễn Trọng Dương tại khu phố Tân Mai 2, phường Phước Tân, TP Biên Hòa thì phát hiện Dương và Đạt đang làm giả giấy tờ tài liệu bằng cấp, con dấu.

Khi bị bắt Dương đang làm giả cà vẹt xe máy trên máy tính, còn Đạt đang thiết kế mẫu con dấu.

Bằng cấp giả công an thu giữ từ nhà các đối tượng. (Ảnh: cand.com.vn)

Tiến hành khám xét, công an phát hiện 1 máy in, 1 máy tính bàn, 1 USB 32G, 1 máy dập biển số xe, 1 mô tô điện ép thủy lực để ép biển số xe, 1 máy đổ keo, 1 máy dập con dấu chìm, 2 cái dập đầu biển số xe, máy sơn biển số, nhiều biển số xe nhiều tỉnh thành khác nhau.

Tiếp tục khám xét, công an phát hiện nhiều máy móc hiện đại phục vụ cho việc làm giả giấy tờ, bằng cấp như máy in, máy ép plastic, máy in phôi và các giấy tờ tài liệu giả như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bằng cấp các loại, cà vẹt xe, thẻ nhà báo, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hộ khẩu, chứng minh, phôi bằng giả, tem giả hàng trăm trăm con dấu giả,…

Đây là đường dây làm giả tài liệu, con dấu, bằng cấp chứng chỉ, biển số xe có quy mô lớn bị triệt phá, lực lượng trinh sát đã theo dõi bám sát các đối tượng qua thời gian dài.

Dụng cụ dập biển số giả thu tại hiện trường. (Ảnh: cand.com.vn)

Đối tượng Nguyễn Trọng Dương mua đất xây nhà tại phường Phước Tân từ tháng 5/2020 trong một hẻm nhỏ.

Nhà được xây tường bao xung quanh rất cao và luôn kín cổng cao tường. Các đối tượng đi ra vào ngôi nhà này cũng không không thường xuyên, chỉ ra khi có việc cần hoặc giao hàng cho những người có nhu cầu.

Bước đầu 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi này nhiều tháng nay và đã bán nhiều bằng cấp giấy tờ, biển số xe giả đến nhiều tỉnh thành trên cả nước. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Đạt khai được Dương thuê với số tiền công 14 triệu đồng/ tháng.

Ngoài các tang vật là máy móc trang thiết bị phục vụ làm giả giấy tờ, tài liệu, bằng cấp, biển số, lực lượng công an còn tạm giữ 4 ô tô các loại. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra .