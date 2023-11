Công an điều tra vụ bảng điện tử cổng chào ở Bình Dương chạy chữ cá độ bóng đá

(VTC News) -

Trưa 24/11, ông Hà Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã An Sơn (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị vừa chuyển bo mạch bảng điện tử trên cổng chào của xã cho công an tỉnh điều tra. Trước đó, bảng điện tử này xuất hiện dòng chữ quảng cáo cá độ bóng đá khiến dư luận xôn xao.

Bảng điện tử của cổng chào xã An Sơn xuất hiện dòng chữ “Nhà cái đến từ châu Phi” vào tối 20/11.

Cụ thể, tối 20/11, bảng điện tử của cổng chào xã An Sơn xuất hiện dòng chữ “Nhà cái đến từ châu Phi” bằng đèn LED màu đỏ, chạy đi chạy lại nhiều lần.

Nhận thấy nội dung không phù hợp, liên quan đến việc cá độ bóng đá trên mạng, người dân lập tức trình báo tới chính quyền xã. Số khác vì thấy lạ nên chụp hình, đăng tải lên mạng xã hội.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng xã An Sơn đã đến hiện trường và tắt dòng chữ. Bước đầu từ hình ảnh camera an ninh cho thấy, trước khi xuất hiện dòng chữ lạ trên, có hai người đàn ông lảng vảng gần khu vực điều khiển bảng điện tử.

Theo ông Hà Minh Tuấn, thường ngày, bảng điện tử của cổng chào dùng để chạy các nội dung tuyên truyền về ngày lễ, sự kiện quan trọng và tuyên truyền pháp luật. Bảng điện tử sử dụng wifi của một số hộ dân gần đó.

Sau sự việc xảy ra, công an xã đã mời các hộ dân quanh khu vực lên làm việc để xác định trường hợp chỉnh sửa nội dung trên bảng điện tử nhưng vẫn chưa xác định được đối tượng nghi vấn.

Để làm rõ vụ việc và xác định đối tượng sửa nội dung trên bảng điện tử, UBND xã An Sơn đã ký chuyển bo mạch cho Công an tỉnh Bình Dương để điều tra.