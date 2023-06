(VTC News) -

Công an điều tra nhóm người lái ô tô đi trộm dê ở Hà Nội

Ngày 27/6, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ trộm dê trên địa bàn. Trước câu hỏi người trộm dê nghi là cán bộ công an, lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức nói thông tin này vẫn đang được điều tra.

Hình ảnh con dê và quần áo người dân lấy được từ xe ô tô

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ nhiều clip và hình ảnh ghi lại vụ người dân bắt kẻ trộm dê ở xã An Phú, huyện Mỹ Đức. Theo nội dung clip, người dân địa phương bắt quả tang xe ô tô 4 chỗ màu đỏ, trong xe có một con dê đã chết.

Đáng chú ý, ngoài tang vật là con dê, trên xe ô tô còn có quân phục của lực lượng công an. Nhiều người dân cho rằng, những người liên quan đến vụ việc là cán bộ công an ở địa phương gần đó.

Vũ Liễu - Đại Phong