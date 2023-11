'Cõng' 3 tiền án và mới ra tù, Hải 'cháy' đi trộm cắp tài sản

(VTC News) -

Ngày 16/11, Công an phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Minh Hải (biệt danh Hải "cháy”, 30 tuổi, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hải là đối tượng hình sự nguy hiểm, có 3 tiền án về các tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và mới ra tù hồi tháng 8/2023.

Nguyễn Minh Hải tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, tối 13/11, Hải trộm cây mai của người dân trên địa bàn phường An Mỹ. Trên đường di chuyển đến khu dân cư thu nhập thấp thuộc khối Xuân Bắc, phường Trường Xuân, Hải bị Tổ tuần tra Công an phường Trường Xuân phát hiện có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi.

Lúc này, Hải "cháy" liền tăng ga bỏ chạy. Khi lực lượng chức năng rượt đuổi và chặn được xe của Hải, đối tượng này liên tục chống đối, không hợp tác.

Tại cơ quan Công an phường, Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an phường Trường Xuân đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Tam Kỳ để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Được biết, cuối táng 10 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ "siêu đạo chích" Nguyễn Thanh Tùng (41 tuổi, quê tỉnh Bình Dương) - kẻ trốn truy nã, thực hiện hàng loạt vụ trộm trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 8 đến tháng 10/2023, Công an huyện Duy Xuyên tiếp nhận phản ánh của người dân trên địa bàn huyện và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam về việc bị kẻ gian lợi dụng đêm khuya, đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

0h ngày 27/10, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp là Nguyễn Thanh Tùng đang có mặt tại khu vực Gò Nổi, thị xã Điện Bàn nên đã huy động lực lượng theo dõi. Tầm 3h45 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang di chuyển từ xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn đến xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên nên tiến hành khống chế, bắt giữ.

Tang vật thu được tại chỗ gồm 1 điện thoại di động, 1 xe máy, 1 kìm bấm kim loại cán bọc nhựa, 1 giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Nguyễn Ngọc V, 1 giấy đăng ký xe tên Trần Nguyên Thân D. và nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua đấu tranh, Nguyễn Thanh Tùng khai nhận bản thân đang bị truy nã, bỏ trốn khỏi địa phương. Ngoài 2 vụ trộm cắp vào đêm 24, rạng sáng 25/10 tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, lấy được 3 điện thoại di động mang đi tiêu thụ, đối tượng còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn huyện Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn.