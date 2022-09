Cơ sở kinh doanh karaoke ở Bình Dương: Kiểm tra tới đâu vi phạm tới đó

(VTC News) -

Qua kiểm tra, nhiều cơ sở vi phạm bị lập biên bản xử phạt, nhiều nơi bị đình chỉ hoạt động.

Tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nhiều cơ sở karaoke, massage đã bị lập biên bản xử phạt hành chính, hoặc bị tạm ngưng hoạt động. Trong đó có cơ sở karaoke, massage Thiên Tình Nghĩa, ở quốc lộ 13, phường Phú Hòa. Hoạt động hơn 10 năm, lượng khách khá đông và chủ yếu là người nước ngoài nhưng điều kiện cơ bản để đáp ứng quy định về phòng cháy chữa cháy ở đây không đảm bảo.

Cụ thể, cơ sở này chưa xuất trình được hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy; không thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở; chưa xây dựng phương án chữa cháy, cứu hộ; không mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định; hệ thống cấp nước chữa cháy, đèn chiếu sáng khi có sự cố đều không hoạt động.

Lực lượng kiểm tra đèn chiếu sáng khi có sự cố một quán karaoke ở Bình Dương.

Còn tại Thuận An, tính đến 13/9, Công an thành phố đã kiểm tra 21 điểm kinh doanh karaoke, 1 quán cà phê nhạc sống. Tất cả 22 cơ sở đều vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, bị lập biên bản xử phạt hành chính, tạm đình chỉ hoạt động 11 cơ sở.

Qua kiểm tra đột xuất 17 quán karaoke, massage, lực lượng chức năng huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương lập biên bản 5 cơ sở vi phạm, với các lỗi như: không lắp đặt đèn chiếu sáng khi có sự cố; chưa có phương án cứu nạn cứu hộ; chưa trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định…

Tính đến 14/9, Công an các địa phương ở Bình Dương đã kiểm tra trên 300 cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, quán ăn, massage... Kết quả phát hiện 144 trường hợp vi phạm và lập biên bản đề nghị xử phạt hành chính với số tiền gần 3 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động 35 cơ sở vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy chữa cháy.

Theo lực lượng công an, các vi phạm chủ yếu liên quan đến lắp đặt bảng quảng cáo che kín mặt tiền, ban công của quán; lối thoát hiểm hạn chế; thiết bị phòng cháy chữa cháy chưa đảm bảo an toàn... Nếu xảy ra cháy nổ thì các cơ sở không thể chủ động chữa cháy tại chỗ; việc tự thoát hiểm và cứu hộ cũng gặp nhiều khó khăn.

Công an TP Thủ Dầu Một kiểm tra tại cơ sở karaoke, massage Thiên Tình Nghĩa.

Để không xảy ra sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu lực lượng công an tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót; xử lý nghiêm vi phạm của các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh ngành nghề có điều kiện; tăng cường tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn phòng cháy chữa cháy trong nhân dân.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, qua vụ cháy cơ sở karaoke An Phú khiến 32 người chết, địa phương rút ra nhiều bài học sâu sắc trong công tác cứu hộ cứu nạn, cũng như quản lý Nhà nước đối với loại hình cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường…

Cụ thể, việc thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy cần hết sức chặt chẽ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cơi nới sai; đồng thời tăng cường hậu kiểm để phát hiện những bất cập và nhanh chóng giải quyết.