Cháy quán karaoke ở Bình Dương: Cơ quan điều tra Bộ Công an vào cuộc

Tối 12/9, nguồn tin cho hay, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương). Đây là vụ hỏa hoạn làm 32 người tử vong.

Trước đó, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra hoàn thành các thủ tục, ra quyết định khởi tố, điều tra vụ án "Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy" xảy ra tại cơ sở karaoke nêu trên. Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện ở trần tầng 2 sau đó lan lên tầng 3 của cơ sở kinh doanh này.

Cơ sở karaoke An Phú nơi xảy ra vụ cháy làm 32 người tử vong.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, hiện 32 thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho các gia đình lo hậu sự. Chính quyền địa phương, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Bình Dương và chủ cơ sở karaoke An Phú đã hỗ trợ các nạn nhân tổng số tiền hàng tỷ đồng.

Ngay sau khi vụ cháy karaoke An Phú xảy ra, Công an Bình Dương thực hiện tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Tính đến nay, công an đã kiểm tra hơn 200 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn Bình Dương, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 119 cơ sở với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng; ra quyết định tạm đình chỉ 37 cơ sở, đình chỉ 6 cơ sở vi phạm nghiêm trọng về an toàn phòng cháy, chữa cháy.