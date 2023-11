Có sắc vóc 'vạn người mê' nhưng Lee Young Ae vẫn bị con gái chê ngoại hình

Xuất hiện trên chương trình My little old boy, Lee Young Ae thừa nhận là fan lớn của chương trình, thường xem chương trình cùng chồng.

Ngôi sao Nàng Dae Jang Geum khiến dàn khách mời và MC ngạc nhiên bởi nhan sắc đời thực xuất sắc hơn cả qua màn ảnh. Cô nhận được yêu cầu từ các MC rằng nên đóng phim truyền hình nhiều hơn để khán giả có thể thường xuyên gặp nữ diễn viên.

Lee Young Ae được khen xinh đẹp ở tuổi 52.

Bức hình thời thơ ấu của Lee Young Ae được chương trình chia sẻ. Nữ diễn viên ngượng ngùng trước tấm ảnh hồi bé và cho biết: “Ngay từ khi tôi 4, 5 tuổi, nhiều người đã hỏi tôi có phải con lai không khi có mắt và tóc màu nâu. Tôi tự hỏi liệu mình khác biệt gì với mọi người".

Cặp song sinh của nữ diễn viên và chồng cũng được khán giả và các nghệ sĩ quan tâm. Năm 2009, Lee Young Ae kết hôn với doanh nhân Jung Ho Young, người Mỹ gốc Hàn tại Hawaii, Mỹ. Cặp song sinh một trai, một gái - Seung Kwon và Seung Bin - chào đời năm 2011.

Khi được hỏi cô có cằn nhằn con mình không, nữ diễn viên thành thật trả lời: “Nếu tôi không cằn nhằn chúng, chúng sẽ khiến tôi phát điên”. Lee Young Ae tiết lộ từng bị Seung Bin chê bai ngoại hình khi con gái muốn mẹ cùng tham gia buổi thuyết trình ở trường.

“Con gái tôi thỉnh thoảng nhìn tôi từ trên xuống dưới và hỏi tôi có muốn ra ngoài như thế này không, và khi tôi có bài thuyết trình ở trường, con bé sẽ bảo tôi ‘mẹ hãy ra dáng là người nổi tiếng đi nhé’. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đi đến tiệm tóc trước khi đi thuyết trình cùng con, không khác gì như đi dự lễ trao giải” – nữ diễn viên bật cười nói về việc tút tát lại ngoại hình sau khi bị con gái chê.

Là ngôi sao hạng A, nữ diễn viên 52 tuổi không tỏ ra cách biệt và vẫn cố gắng tham gia các buổi họp phụ huynh. Lee Young Ae thậm chí kể cô đã mời phụ huynh cùng lớp con đến chơi nhà. "Khi tôi sống ở Yangpyeong, nhà tôi có sân vườn nên mời 50 người, bao gồm cả cha mẹ và bọn trẻ”. Hai con của nữ diễn viên đang học tiểu học và sẽ vào cấp hai năm tới.

Con gái 12 tuổi Seung Bin của Lee Young Ae.

MC Shin Dong Yeop hỏi liệu có ai trong số hai đứa trẻ sinh đôi được thừa hưởng tài năng của người mẹ nổi tiếng, Lee Young Ae tiết lộ bức ảnh và nói: “Con gái tôi thích chụp ảnh”. Các MC đều cho rằng bé gái sẽ trở thành diễn viên giống mẹ, Lee Young Ae nói: "Con gái tôi cũng thích ca hát nên bây giờ nó đã học thanh nhạc ở trường trung học Yejung".

Ở cuối chương trình phát sóng, khi được hỏi cô nhớ gì về nỗ lực của chồng trong những ngày hẹn hò, Lee Young Ae đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ cô và chồng đều bỏ rượu và hút thuốc khi lập gia đình.

Lee Young Ae sắp trở lại màn ảnh sau hai năm vắng bóng với bộ phim truyền hình Maestra. Nữ diễn viên sinh năm 1971 đảm nhận vai Cha Se Eum – chỉ huy dàn nhạc violon. Suốt 8 tháng qua, cô học cách chơi nhạc cụ để thực hiện tốt vai trò diễn xuất.