Cổ phiếu tăng hơn 100% trong 1 tuần rồi lao dốc không phanh

(VTC News) -

Theo đó, chốt ngày giao dịch 13/10, mã CLM đứng mức 32.500 đồng/cổ phiếu, giảm 9,97%, tương ứng mỗi cổ phiếu “bay” 3.600 đồng. Đây là phiên “nằm sàn” thứ 3 liên tiếp của cổ phiếu CLM. Tính chung sau 3 ngày giao dịch, mã CLM giảm tới 26%,9%, tức mất 12.000 đồng mỗi cổ phiếu. Với hơn 11 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hoá thị trường CLM bị mất khoảng trên 130 tỷ đồng.

Cập nhật tại thời điểm 10h50 sáng 14/10, giá cổ phiếu CLM tiếp tục giảm sâu 9,5%, lùi về mức 29.400 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu CLM của Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin tăng giảm thất thường khiến nhiều nhà đầu tư nghi ngại. (Ảnh minh họa).

Việc cổ phiếu Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin giảm sàn khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ. Nguyên do là trước đó mã này tăng kịch trần liền tù tì 8 phiên. Cụ thể, từ ngày 29/9 – 8/10, cổ phiếu CLM tăng 112%, từ 21.000 đồng/cổ phiếu lên 44.500 đồng/cổ phiếu, giúp mỗi cổ phiếu có thêm 23.500 đồng. Vốn hoá thị trường của CLM nhờ đó được cộng thêm khoảng 258 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thanh khoản của cổ phiếu CLM khá thấp, trung bình khoảng 3.000 đơn vị mỗi phiên. Một số phiên thậm chí chỉ có 100 cổ phiếu được giao dịch.

Điểm gây bất ngờ nữa là trước khi bật tăng thần tốc, cổ phiếu Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin rơi vào tình trạng “bất động” khi liên tục đi ngang, với thanh khoản bằng 0.

Theo nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp, cổ phiếu Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin tăng cao có thể xuất phát từ việc giá than thế giới tăng phi mã. Tuy nhiên, đà tăng “bốc đầu” lại chỉ diễn ra với mã CLM khiến không ít nhà đầu tư nghi ngại.

Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin là doanh nghiệp chuyên về kinh doanh, xuất nhập khẩu trực tiếp và ủy thác than mỏ, các sản phẩm chế biến từ than, khoáng sản, kim khí; thiết bị, phương tiện vận tải, xe máy, phụ tùng, vật tư các loại…Cổ đông lớn nhất của CLM là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (nắm giữ hơn 6 triệu cổ phần, tương đương trên 55,4% vốn).

Báo cáo tài chính cho thấy, tại thời điểm 30/6, Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin có tổng tài sản gần 1.040 tỷ đồng. Doanh nghiệp gánh khoản nợ hơn 860,7 tỷ đồng, trong đó vay tài chính ngắn hạn hơn 444 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khoản vay hai ngân hàng là Vietcombank và Vietinbank.

Nợ vay lớn khiến CLM phải trả lãi vay hơn 10 tỷ trong 6 tháng đầu năm.

Vẫn theo báo cáo, nửa đầu năm, CLM đạt doanh thu hơn 1.396 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 12,4 tỷ đồng, giảm hơn 60% so cùng kỳ 2020.