Cổ phiếu doanh nghiệp than bớt ế ẩm

Trong suốt thời gian dài, các cổ phiếu doanh nghiệp ngành than hầu hết giao dịch dưới mệnh giá, thanh khoản èo uột, dù kết quả kinh doanh tăng trưởng khá. Tuy vậy, từ đầu 2020, các mã như TMB (Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin), MCD (Than Mông Dương), TDN (Than Đèo Nai), HLC (Than Hà Lầm), THT (Than Hà Tu)… có sự thay đổi chóng mặt, nhiều cổ phiếu tăng trên 50%, thanh khoản cũng dồi dào hơn.

Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nắm phần lớn vốn điều lệ tại các công ty than thành viên.

Theo đó, chốt ngày giao dịch 26/8, mã TMB của Công ty cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin đứng mức 16.000 đồng/cổ phiếu, giảm 1.600 đồng mỗi cổ phiếu so với phiên liền trước, tương đương giảm 9,09%. Nhưng nếu nhìn từ đầu năm (1/1 – 26/8), mã TMB đã tăng tới 57,7%, tương đương mỗi cổ phiếu cộng thêm 5.846 đồng. Khối lượng cổ phiếu giao dịch trung bình mỗi phiên cũng tăng lên hơn 2.391 cổ phiếu.

Tương tự, cổ phiếu MDC của Công ty cổ phần Than Mông Dương hiện giao dịch mức 10.100 đồng/cổ phiếu. Từ đầu năm, mã này trải qua 163 ngày giao dịch, biến động giá tăng 52,4%.

Mã TDN của Công ty cổ phần Than Đèo Nai tăng 41% từ đầu năm, hiện đứng mức 6.600 đồng/cổ phiếu. Than Đèo Nai cũng là cổ phiếu có khối lượng giao dịch dồi dào nhất với trung bình 64.295 cổ phiếu mỗi phiên.

Trong khi đó, các mã HLC của Công ty cổ phần Than Hà Lầm, THT của Công ty cổ phần Than Hà Tu, TC6 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu, hay TVD của Công ty cổ phần Than Vàng Danh cũng liên tục tăng trưởng, tuy mức tăng khiêm tốn hơn.

Ở chiều ngược lại, chỉ có 2 mã giảm là TNB của Công ty cổ phần Than Núi Béo giảm 6,2% và CLM của Công ty Xuất nhập khẩu than – Vinacomin giảm 6,5%.

Các mã cổ phiếu doanh nghiệp ngành than được chú ý gần đây do doanh thu, lợi nhuận tăng mạnh, và khả năng sinh lời khá tốt. Theo đó, nửa đầu 2020, hầu hết doanh nghiệp như TMB, MCD, TDN, HLC, THT… đều tăng doanh thu so với cùng kỳ năm trước, đứng đầu là CLM với doanh thu gấp đôi cùng kỳ.

Nguyên nhân chủ yếu tăng doanh thu do nhu cầu tiêu thụ than tăng nhanh, chủ yếu là than nhiệt để cung cấp cho nhiệt điện, xi măng, phân đạm, hóa chất; than mỡ phục vụ luyện kim, than bùn sử dụng làm chất đốt, phân bón…