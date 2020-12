Cổ phiếu doanh nghiệp cảng biển ‘bốc đầu’ tăng mạnh

Dù doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm đi xuống do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 song giá cổ phiếu của hầu hết doanh nghiệp cảng biển lại đi lên. Thậm chí, nhiều mã tăng vài chục phần trăm so đầu năm.

Nhiều cổ phiếu ngành cảng biển tăng giá nhờ tín hiệu khả quan trong năm 2021. (Ảnh: Gemadept)

Theo đó, khép lại phiên giao dịch sáng nay, mã GMD của Công ty cổ phần Gemadept tạm đứng mức 29.500 đồng/cổ phiếu, tăng 3,1% so phiên liền trước, tương đương mỗi cổ phiếu thêm 1000 đồng. Tính từ đầu năm, mã GMD tăng 32,5%, giúp mỗi cổ phiếu thêm 7.260 đồng. Với hơn 296 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hoá Gemadept tăng thêm khoảng 2.100 tỷ đồng.

Tương tự, cổ phiếu TCL của Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (Tân Cảng Logistic) hiện giao dịch mức 28.400 đồng/cổ phiếu, tăng 1,6%. Từ đầu năm, cổ phiếu TCL tăng đến 87%, tương đương thêm 13.273 đồng mỗi cổ phiếu. Giá trị vốn hoá thị trường của Tân Cảng Logistic được đẩy lên mức trên 843 tỷ đồng.

Cổ phiếu SGP của Công ty cổ phần Cảng sài Gòn cũng mang đến niềm vui cho nhà đầu tư khi tăng 65% từ 6.787 đồng/cổ phiếu lên 11.200 đồng/cổ phiếu. Trong phiên giao dịch sáng nay, mã SGP cũng tăng 1,8%, giúp mỗi cổ phiếu thêm 200 đồng.

Mã DXP của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá cũng tăng 8% so chốt phiên liền trước, hiện giao dịch mức 17.500 đồng/cổ phiếu. Theo dữ liệu thống kê của Vietstock, từ đầu năm, cổ phiếu Cảng Đoạn Xá tăng 52,1%, giúp mỗi cổ phiếu thêm 6000 đồng.

Sắc xanh cũng bao trùm với mã HAH của Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An trong phiên giao dịch chứng khoán sáng nay. Theo đó, chốt phiên sáng, mã HAH tạm đứng mức 16.900 đồng/cổ phiếu, tăng 2,1%, tương đương mỗi cổ phiếu tăng 350 đồng. Tính từ đầu năm, mã này cũng tăng tới 57%, từ 10.824 đồng/cổ phiếu lên 16.900 đồng/cổ phiếu.

Ngoài các cổ phiếu trên, một số mã như VSC của Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam, mã VGR của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP, PHP của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng… cũng tăng trưởng khá.

Đáng nói, giá cổ phiếu tăng mạnh song doanh thu và lợi nhuận đa số doanh nghiệp cảng biển lại trượt dốc. Báo cáo tài chính cho thấy, quý III/2020 Gemadept đạt doanh thu 692 tỷ đồng, giảm nhẹ so năm ngoái. Tuy nhiên chi phí giá vốn tăng cao nên lợi nhuận gộp thu về còn 258 tỷ đồng, giảm sút 8,6%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu Gemadept đạt 1.901 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ. Do chi phí tăng cao, nên lợi nhuận trước thuế đạt gần 428 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 372 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Suy giảm lợi nhuận cũng diễn ra với Tân Cảng Logistic. Quý III, TCL đạt lợi nhuận gần 19,2 tỷ đồng, giảm gần 7,3 tỷ đồng so cùng kỳ 2019.

Báo cáo tài chính quý II của SGP cũng cho thấy doanh thu thuần quí II đạt 235 tỷ đồng, giảm mạnh 27% so với cùng kỳ 2019. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ khai thác cảng giảm từ 272 tỷ đồng còn 192 tỷ đồng. Biên lãi gộp tương ứng giảm từ 41,4% xuống còn 36,5%.

Tương tự, các doanh nghiệp khác như VSC, VGP… kết quả kinh doanh cũng không thật sự khả quan.