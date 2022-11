Cỏ Mềm 7 năm: 8 ngôi trường cho học sinh vùng cao

(VTC News) -

Được thành lập năm 2015 với sứ mệnh chăm sóc con người và bảo vệ trái đất bằng những sản phẩm thiên nhiên an toàn, thay thế hoá chất độc hại. Cỏ Mềm trở thành một trong những thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên được tin cậy hàng đầu Việt Nam, luôn được yêu mến bởi sự nhiệt tâm với những hoạt động đóng góp cho xã hội và cộng đồng.

Cửa hàng Cỏ Mềm tại Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP.HCM.

Dự án “Ngôi trường ước mơ" được Founder Trịnh Đặng Thuận Thảo khởi động vào năm 2018, đi vào hoạt động dưới sự chung tay đồng lòng của các các cán bộ, công nhân viên công ty. Đến nay, hoạt động này trải qua 7 năm phát triển và vun đắp, trở thành một hoạt động thường niên của Cỏ Mềm.

Xuất phát từ “ước mơ xanh" về sản phẩm an lành, chất lượng thật cho con người, Cỏ Mềm mong muốn được góp chút sức nhỏ bé của mình vào hành trình đi tìm con chữ của các em nhỏ vùng cao, chắp cánh ước mơ cho các em trở thành hiện thực.

Hình ảnh những ngôi trường ván gỗ, lợp lá của các em học sinh vùng cao.

Dự án được thực hiện ở những tỉnh vùng núi phía Bắc và Đông Bắc của Việt Nam, nơi kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn và người dân địa phương còn chưa có điều kiện tiếp cận sâu với giáo dục.

Ở những bản làng đó, có những cung đường đèo uốn lượn nên thơ, ruộng bậc thang đổ sóng mùa vàng và những ngọn núi mù sương hùng vĩ, nhưng cũng ở những bản làng đó, các em học sinh và giáo viên phải học tập và giảng dạy trong những lớp học tranh tre nứa lá, mưa dột vào mùa hè, gió lạnh cắt thịt vào mùa đông, thiếu thốn trang thiết bị, cơ sở vật chất sập xệ, thậm chí là mất an toàn.

Chặng đường 7 năm và 8 ngôi trường ước mơ

Ngôi trường đầu tiên được xây dựng tại điểm trường Mầm Non Ngã Ba- Xã Sùng Đô - Văn Chấn - Yên Bái, cho đến nay Cỏ Mềm xây dựng được tổng cộng 7 điểm trường với tổng 15 phòng học và tổng diện tích lên đến 421m2. Tổng chi phí xây dựng 7 điểm trường khoảng hơn 1 tỷ đồng, đều do Cỏ Mềm tài trợ hoàn toàn. Đây là những mái trường kiên cố, tạo không gian học tập an toàn, ấm áp cho gần 300 em nhỏ vùng cao các huyện vùng cao ở tỉnh Lào Cai, Thanh Hoá, Sơn La, Lai Châu…

Năm nay, nhân dịp sinh nhật tròn 7 tuổi, nhãn hàng tiếp tục triển khai xây dựng thêm 1 điểm trường nữa tại huyện miền núi Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, nâng tổng số phòng học lên 17, tổng diện tích hơn 500m2, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động từ tháng 12/2022.

Trường mầm non Sơn Ca, điểm khu Bú Khương, xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La sau khi được xây mới.

Quá trình xây trường tuy gặp nhiều khó khăn khi những điểm trường tại đây đều nằm sâu trong bản, không có đường vào cho ô tô, mọi vật liệu như tấm tôn, tấm vách xây dựng đều cần vác vào bằng sức người, nhưng để các em nhỏ có được ngôi trường mơ ước, các cán bộ, nhân sự của Cỏ Mềm vẫn không quản ngày đêm, đốc thúc, triển khai xây dựng nhanh để đưa vào hoạt động các điểm trường.

Bên cạnh hoạt động xây trường cho các em học sinh vùng cao, Cỏ Mềm còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện khác nhằm khích lệ tinh thần của các em học sinh và giáo viên như trao tặng các phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gửi tặng các xuất quà cho các cô giáo vùng cao, giúp các cô có thêm động lực và nhiệt huyết làm nghề, trao tặng hàng nghìn bánh xà bông rửa tay giúp các em nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe và vệ sinh phòng bệnh…

Lễ khánh thành và tặng quà cho các em nhỏ trường mầm non Hoạ My, Sông Mã, Sơn La.

Chia sẻ về điểm trường mới - cô giáo mầm non điểm trường Bú Khương, xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La xúc động: “Bản thân tôi là một giáo viên đã gắn bó với ngôi trường này từ những ngày mới bước vào nghề dạy học. Chứng kiến sự đổi thay của ngôi trường, tôi rất xúc động. Xúc động khi nhớ về một thời gian khó đã qua đi, khi trường bị gió cuốn tốc mái, tường nhà bị mối mọt phải dùng bạt và đan phên tre để chắn mưa gió,...

Và xúc động hơn cả là niềm vui, niềm hạnh phúc, khi con em bản làng giờ đây được học tập trong ngôi trường mới, khang trang, có đủ thiết bị đồ dùng, đồ chơi, lớp học ấm áp về mùa đông, thoáng mát về mùa hè. Các cháu có sân chơi tập không bị bụi bẩn, vấp đá sỏi như ngày trước. Hàng năm, nhà trường và phụ huynh không phải tu sửa, lo lắng mất an toàn đối với trẻ, giáo viên không mất nhiều thời gian vào việc trang trí lớp mỗi khi bị mưa gió để dành thời gian chăm sóc, giáo dục các cháu nhiều hơn.

Thật sự rất cảm ơn nhãn hàng Cỏ Mềm thực hiện ước mơ của tôi cũng như các em học sinh nơi đây. Điểm trường này được thay thế cũng là điểm trường cuối cùng có phòng học tạm. Nhờ được Cỏ Mềm tài trợ nhà trường đã xóa được phòng tạm trong năm 2021 sớm hơn so với kế hoạch 3 năm”.

Nụ cười của các em học sinh, các giáo viên vùng cao trong lớp học kiên cố, khang trang, chính là động lực để nhãn hàng tiếp tục bền bỉ hơn nữa trong hoạt động cộng đồng. Đó cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho những ủng hộ và tin yêu mà khách hàng đã dành cho thương hiệu Cỏ Mềm trong suốt hành trình qua.