Cô gái lái ô tô BMW 140km/h bị tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 11 triệu

Nguồn tin của PV VietNamNet cho biết, chiều 11/12, Công an phường An Lợi Đông đã phối hợp cùng Đội CSGT – TT (Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM) mời làm việc đối với D.M., là cô gái trong vụ việc lái ô tô BMW 140km/h ở khu dân cư tại TP.HCM.

Công an đã mời làm việc đối với cô gái lái ô tô BMW với tốc độ 140kh/h. (Ảnh: Cắt từ clip)

D.M. khai, từng là nhân viên kinh doanh của hãng xe. Và hành vi lái xe trong clip như đề cập là để thử xe. Khi lái thử xe, có người bạn ngồi bên ghế phụ, dùng điện thoại để quay lại.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, D.M. đã lái xe vi phạm tại tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức. Đây là tuyến đường khu dân cư, tốc độ quy định là 60km/h, khi đó D.M. lái xe đạt tốc độ tối đa như clip phản ánh là 140km/h.

Công an đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với D.M. về lỗi vi phạm điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ, với mức xử phạt là 11 triệu đồng. Đồng thời quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 3 tháng.

Màn hình trước tay lái thể hiện tốc độ 140km/h

Như đã thông tin, ngày 11/12, tài khoản Facebook D.M. đăng tải 1 đoạn clip điều khiển ô tô hiệu BMW. Đây được xác định là Facebook chính chủ của D.M.

Nội dung trong clip D.M. có “khoe” về khả năng lái ô tô. Nội dung còn thể hiện, có lúc D.M. đạp ga cho xe rú lên với tốc độ cao nhưng có lúc phanh gấp.

Và cô gái này có nói trong clip: “100 nè! với khoảng cách đèn đỏ rất là gần, nhưng mà mình vẫn có thể kiểm soát được cái khoảng cách phanh chuẩn xác”.

Đặc biệt, trong clip có lúc màn hình trước tay lái thông báo tốc độ xe là 140km/h.

Clip đăng trên Facebook D.M. đã nhận nhiều lượt chia sẻ và ý kiến bình luận. Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ cô gái lái xe với tốc độ cao như thế, rất nguy hiểm cho bản thân và người đi đường.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Đội CSGT – TT, Công an TP.Thủ Đức đã vào cuộc, phối hợp cùng Công an phường An Lợi Đông để mời D.M lên làm việc, lập biên bản xử phạt hành chính.