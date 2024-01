Cô gái bị nhóm tín dụng đen ép ký giấy vay nợ 1,8 tỷ đồng thay bạn trai

(VTC News) -

Ngày 17/1, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, đơn vị đang tạm giữ Phan Nguyễn Tấn Khải (31 tuổi), Nguyễn Thành Đô (32 tuổi) - cùng ngụ quận Bình Thạnh) và Ngô Thị Thiên Trang (29 tuổi, vợ của Khải) để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Khải quen biết và có hùn vốn làm ăn chung với N.T.A. Do thua lỗ nên từ tháng 7/2022 đến nay, T.A. đã nhiều lần vay tiền của Khải bằng hình thức trả lãi với lãi suất 12 - 21%/tháng. Tổng số tiền lãi mà T.A. trả cho Khải là hơn 1,2 tỷ đồng.

Trả được một thời gian thì Khải chuyển số tiền 320 triệu đồng mà anh A. đang nợ mình qua cho Đô. Lúc này, Đô trở thành chủ nợ của anh A. và lấy lãi suất 16%/ngày. Được một thời gian, N.T.A. mất khả năng trả nợ nên cắt liên lạc, né tránh Khải và Đô. Nhóm này đi tìm và hành hung anh A., buộc anh này phải tiếp tục trả nợ.

Sợ bị hành hung, N.T.A. nói mình có quán bida trên đường Điện Biên Phủ (phường 1, quận 3) nên sẽ chuyển số tiền mình đang nợ thành cổ phần hùn của Khải ở quán bida. Khải đồng ý và chuyển thêm 100 triệu đồng cho anh A. để cùng kinh doanh, mỗi tháng được chia 25 triệu đồng.

Chia lợi nhuận được 3 tháng thì T.A. lại mất khả năng chi trả. Khải đến quán bida để làm thủ tục sang tên quán để xiết nợ thì phát hiện ra quán bida là của Đ.T.P.N. (là người yêu của T.A.), không phải của T.A..

Sau đó, Khải cùng Trang và Đô tới chửi bới, đe dọa, ép buộc N. phải sang tên quán bida hoặc ký giấy mượn tiền để trả nợ cho T.A.. Hoảng sợ, N. đồng ý ký giấy vay nợ số tiền 1,8 tỷ đồng (cộng thêm lãi) thay cho T.A. nên Khải đã mời văn phòng công chứng đến làm hợp đồng.

Chị N. trả cho Khải số tiền hơn 1,1 tỷ đồng thì mất khả năng trả nợ. Khải, Đô, Trang tiếp tục kéo thêm đồng bọn đến quán bida để chửi bới, đe dọa, đuổi khách ra ngoài, cắt dây điện, tạt nước vào mặt buộc chị N. trả số tiền 615 triệu đồng còn lại và yêu cầu N. phải đóng 3 triệu đồng/ngày đến khi hết nợ.

Bức xúc, chị N. và anh A. đến cơ quan công an trình báo. Vào cuộc xác minh, Công an TP.HCM bắt giữ Khải, Đô. Trang. Tại cơ quan công an, cả 3 thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

Tổng số tiền nhóm này thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng là hơn 1,2 tỷ đồng. Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nhóm cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản theo quy định.