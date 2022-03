Cô gái 22 tuổi chết sau khi nâng mũi: Đình chỉ công tác bác sĩ viện Ung bướu

(VTC News) -

Ngày 19/3, lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết, bệnh viện đã yêu cầu bác sĩ Lê Ngọc Anh, khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức viết tường trình do liên quan đến vụ việc chị P.T.D.H. (SN 2000, ở Long An) tử vong sau khi nâng mũi ở cơ sở thẩm mỹ tại quận Hoàng Mai.

Đồng thời, bệnh viện quyết định tạm đình chỉ công tác bác sĩ Ngọc Anh từ ngày 18/3/2022.

Theo Công an quận Hoàng Mai, bác sĩ Lê Ngọc Anh cùng 5 người khác liên quan đến vụ việc cô gái trẻ quê Long An tử vong sau khi nâng mũi. Những người này gồm Nguyễn Sỹ Giang (27 tuổi, quê Nghệ An) cùng Lê Ngọc Anh (32 tuổi, bác sĩ gây mê), Hoàng Minh Phong (28 tuổi, chủ cơ sở thẩm mỹ, ở Ba Đình, Hà Nội) và 3 người khác.

Qua quan hệ xã hội, Giang quen biết Hoàng Minh Phong, rồi theo Phong học nghề phẫu thuật thẩm mỹ.

Khoảng tháng 2/2021, mặc dù biết Phong không có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Giang vẫn đồng ý làm cùng.

Ngôi nhà nơi nạn nhân đến nâng mũi

Giang đăng bài quảng cáo lên mạng xã hội về việc cơ sở làm đẹp có dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ để tìm khách. Khi có khách làm phẫu thuật thẩm mỹ, Phong sẽ thu xếp phòng phẫu thuật để cho Giang trực tiếp làm phẫu thuật cho khách.

Tháng 5/2021, chị P.T.D.H. liên hệ với Giang, đặt cọc 35 triệu đồng để làm phẫu thuật nâng mũi. Chiều 14/1, chị H. được Giang đưa lên tầng 6 của cơ sở thẩm mỹ "chui" để phẫu thuật.

Quá trình phẫu thuật, Lê Ngọc Anh - 32 tuổi, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội - là người gây mê cho chị H. bằng thuốc Midazolam 5mg/ml. Còn Giang và 2 người khác tham gia cuộc phẫu thuật cho người phụ nữ quê Long An. Trong đó, Giang là người tiêm thuốc tê cho nạn nhân.

Khi đang phẫu thuật, chị H. có biểu hiện bất thường về sức khỏe và hôn mê nên những người này thông báo cho Phong để đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Đến tối 16/1, người thân của chị H. trình báo sự việc đến công an địa phương.

Đáng chú ý, khi khám nghiệm hiện trường, công an xác định tầng 6 bị xáo trộn, các đồ vật, dụng cụ phẫu thuật đã bị nhóm này mang đi cất giấu.

Theo xác minh, cơ sở thẩm mỹ của Phong là căn biệt thự liền kề, bên ngoài không treo biển quảng cáo.

Tại cơ quan điều tra, Lê Ngọc Anh xuất trình bằng bác sĩ đa khoa, chứng chỉ định hướng chuyên khoa do Đại học Y Hà Nội cấp và chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế Hà Nội cấp với chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức.

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội thông tin, cơ sở thẩm mỹ mà chị H. thực hiện nâng mũi không có giấy phép hành nghề.