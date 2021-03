CLB Tình Người bị tố truyền bá mê tín dị đoan, lừa đảo: Bộ Công an vào cuộc

(VTC News) -

Chiều 31/3, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, trả lời các cơ quan báo chí liên quan đến vụ Câu lạc bộ Tình Người, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn Phòng Bộ Công an cho biết, Bộ đã nắm được tình hình hoạt động của CLB này liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng và tôn giáo.

"Hiện Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và đặc biệt là chỉ đạo Công an TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các ban ngành có liên quan đến xác minh, làm rõ vụ việc. Cơ quan công an đang tích cực điều tra, xác minh, nếu xác định có sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Thiếu tướng Xô nói.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an cũng giao các đơn vị chức năng các cục nghiệp vụ chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan rà soát hoạt động của CLB Tình Người ở các tỉnh; rà soát ác hoạt động và các loại hình tương tự để kịp thời ngăn chặn hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan trục lợi của người dân, gây mất an ninh trật tự trong lĩnh vực tôn giáo.

Bộ Công an vào cuộc vụ CLB Tình Người bị tố truyền bá mê tín dị đoan, lừa đảo.

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo ban và các vụ, đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ về một số vấn đề hoạt động của CLB Tình Người liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Tại cuộc họp, báo cáo kết quả thu thập thông tin bước đầu cho thấy, CLB Tình Người thành lập từ tháng 7/2019 tại Hà Nội, đến nay đã mở rộng địa bàn hoạt động ra nhiều địa phương, trong đó có các cơ sở tại TP.HCM, Quảng Trị, Hà Giang, với hàng vạn lượt người tham gia.

CLB được cơ cấu gồm Ban Chấp hành và 7 Ban Chuyên môn; hoạt động dưới hình thức các buổi truyền giảng, lan tỏa trí tuệ tới cộng đồng, tài liệu tuyên truyền gồm hai cuốn cơ bản là “Tạo hóa ban tặng nền tảng trí tuệ cho nhân loại” của tác giả Nguyễn Kính do NXB Hồng Đức cấp phép xuất bản năm 2020 và “Chia sẻ giá trị trí tuệ về nhân đạo” của tác giả Nguyễn Hồng Thuận, được Cục Bản quyền tác giả trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép bản quyền và lưu hành.

Bên cạnh đó, CLB lập ra nhiều website như tinhnguoi.vn, trituecongdong.com, tamlongvang.org, nhandao.org… để tuyên truyền hoạt động.

Phương thức hoạt động của CLB biểu hiện dưới dạng “đa cấp tâm linh”. Những người tham gia tại đây sẽ được yêu cầu đi “gieo duyên” cho người thân, bạn bè nhằm mở rộng quy mô của CLB.

Núp bóng các hoạt động thiện nguyện và những khẩu hiệu “cho đi là còn mãi”, “lan tỏa trí tuệ tới cộng đồng” được nêu trong tôn chỉ, mục đích hoạt động, CLB đã tiếp tay cho việc tuyên truyền kiến thức tâm linh không có căn cứ.

Từ đây, các thành viên được chỉ dẫn phải bỏ tiền làm từ thiện để giải nghiệp, hoặc chi tiền để CLB “mua hộ”, “đặt hộ” những bộ đồ thờ bằng đồng được quảng cáo là có tính thiêng đặc biệt, với giá tiền đắt gấp nhiều lần so với ngoài thị trường.

Mặc dù kêu gọi từ thiện, nhưng các hoạt động này lại không được công khai mà chủ yếu qua hình thức truyền tai, nhắn tin từ người này sang người khác. Việc quyên góp cũng chỉ được làm âm thầm, bí mật, không được tiết lộ cho gia đình, người thân.

Qua báo cáo kết quả thu tập thông tin và các ý kiến tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất nhận định, CLB Tình Người trực thuộc Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng không phải là tổ chức tôn giáo, không có mối liên hệ với bất kỳ tổ chức tôn giáo nào, người đứng đầu CLB cũng không phải là chức sắc tôn giáo.

Chiếu theo khoản 5, Điều 5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động của CLB Tình Người có dấu hiệu vi phạm Luật ở hai khía cạnh: lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan và có biểu hiện trục lợi.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chỉ đạo giao vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo khác tiếp tục nắm bắt tình hình, biên soạn tập tài liệu về CLB Tình Người với các thông tin và số liệu chính xác, dẫn chứng các hoạt động có biểu hiện vi phạm pháp luật và căn cứ điều chỉnh; nhận định và quan điểm của Ban Tôn giáo Chính phủ về hoạt động của CLB Tình Người liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.