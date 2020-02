39 người chết trong container ở Anh: Công an Hà Tĩnh khởi tố 7 đối tượng liên quan

Chiều 20/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố 7 bị can về tội “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Danh tính các đối tượng gồm Nguyễn Thị Thúy Hòa (SN 1984) trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên; Võ Văn Kỳ (SN 1962), Võ Văn Hồ (SN 1952) cùng trú tại xã Diễn Liên huyện Diễn Châu; Lê Văn Huệ (SN 1967) tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An); Trần Đình Trường (SN 1985, trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh); Nguyễn Quốc Thành (SN 1994, trú tại Phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ); Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1990, lấy chồng Trung Quốc, trú tại TP Thụy An, Chiết Giang, Trung Quốc).

Nguyễn Thị Thúy Hòa tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAHT).

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng nhận hồ sơ, làm thủ tục cho 67 công dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Tây Ninh đi lao động bất hợp pháp tại các nước châu Âu.

Tháng 10/2019, trước thông tin công dân trên địa bàn Hà Tĩnh mất tích, nghi nằm trong số 39 thi thể được phát hiện trong thùng container ở Anh, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định 10 công dân đi nước ngoài, mất tích trùng thời điểm xảy ra vụ việc. Trong đó huyện Can Lộc có 8 công dân, Thị xã Hồng Lĩnh có 1 công dân và huyện Nghi Xuân có 1 công dân.

Trên cơ sở lời khai của gia đình nạn nhân Phạm Thị Trà My (Khối 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc), cơ quan An ninh điều tra triệu tập các đối tượng Trần Đình Trường (SN 1985, trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Thúy Hòa (SN 1984, trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Cụ thể, đầu tháng 6/2019, thông qua một người dân, Trần Đình Trường biết Nguyễn Thị Thúy Hòa thường xuyên làm thủ tục, tổ chức đưa người đi lao động bất hợp pháp tại các nước châu Âu. Cuối tháng 8/2019, H (một người đang lao động tại Anh) liên lạc nhờ Trần Đình Trường làm thủ tục để đưa Phạm Thị Trà My sang Pháp với chi phí 22.000 USD. Từ Pháp, H sẽ đưa Trà My sang Anh lao động.

Nguyễn Quốc Thành tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAHT).

Để đưa Trà My sang Pháp, Trần Đình Trường liên hệ với Bảo Bảo (SN 1990, lấy chồng Trung Quốc, trú tại TP Thụy An, Chiết Giang, Trung Quốc) làm thủ tục.

Đầu tháng 9/2019, Nguyễn Thị Thúy Hòa yêu cầu Nguyễn Đình Trường gửi hồ sơ của Trà My cho K (một người ở Hà Nội) đưa cho Bảo An (sống ở Cần Thơ, em trai của Bảo Bảo) nhận và làm thủ tục cấp vi sa du lịch Trung Quốc cho Trà My.

Ngày 4/10/2019, Trà My đi sang Trung Quốc. Sau đó, Bảo Bảo đón Trà My, bố trí ăn nghỉ và làm thủ tục xuất cảnh sang Pháp.

Ngày 17/10/2019, Nguyễn Đình Trường nhận 22.000 USD từ gia đình My và nộp cho Nguyễn Thị Thúy Hòa 21.000 USD. Sau đó, Hòa nộp cho Bảo An 16.000 USD.

Lê Văn Huệ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAHT).

Phạm Thị Trà My sau khi đến Pháp thì nhập cảnh bất hợp pháp vào Anh. Trên đường di chuyển, Trà My và nhiều người khác bị thiệt mạng trong xe container tại Hạt Essex, Vương quốc Anh.

Bước đầu, Nguyễn Thị Thúy Hòa khai nhận, từ tháng 6/2019 đến tháng 10/2019 nhận 34 hồ sơ. Trong đó, tổ chức, môi giới được 15 công dân đi lao động trái phép tại các nước Châu Âu.

Trước đó, cơ quan An ninh điều tra công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đình Trường và Nguyễn Thị Thúy Hòa về tội “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”, bắt khẩn cấp Bảo An tại Thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh).

Qua đấu tranh khai thác, Bảo An khai nhận tên là Nguyễn Quốc Thành (SN 1994, trú tại Phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) có chị là Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1990, lấy chồng ở Trung Quốc, còn gọi là Bảo Bảo).

Được biết, để đưa người ra nước ngoài trái phép, các đối tượng liên lạc với nhau qua nhiều tài khoản mạng xã hội, nhiều số điện thoại không đăng ký thông tin thuê bao và che giấu lai lịch bản thân.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

