Khởi tố 2 kẻ cướp ngân hàng ở Quảng Nam

Chiều 7/4, trả lời VTC News, Thượng tá Phạm Viết Tiến - Trưởng Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam - xác nhận, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Hồng Quang (27 tuổi), Nguyễn Thái Thành (25 tuổi), cùng trú thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra hành vi Cướp tài sản.

Thành và Quang tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo hồ sơ vụ việc, trưa 1/4, Quang chạy xe máy chở Thành đến trước chi nhánh Ngân hàng Vietcombank tại huyện Núi Thành. Quan sát thấy ngân hàng vắng khách, Quang đứng ngoài canh chừng, còn Thành vào trong dùng dao khống chế nhân viên, cướp khoảng 200 triệu đồng. Sau đó, cả hai lên xe tẩu thoát.

Trích xuất camera, công an Quảng Nam xác định 2 nghi can di chuyển vào huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nên khẩn trương phối hợp với công an huyện này tổ chức truy bắt.

Tang vật bị thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đến 18h cùng ngày, phát hiện 2 tên cướp đang chạy xe máy về thị trấn Châu Ổ, lực lượng chức năng ập tới kiểm tra, đưa Quang, Thành cùng tiền tang vật về trụ sở.

