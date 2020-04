Giám đốc CDC Hà Nội cùng 6 đồng phạm nâng giá máy xét nghiệm COVID-19 thế nào?

Liên quan đến sai phạm trong việc mua sắm thiết bị phòng dịch COVID-19 xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội và một số đơn vị, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Nhật Cảm (57 tuổi) - Giám đốc CDC Hà Nội cùng 6 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

CDC Hà Nội được biết đến với chức năng tham mưu và tổ chức phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm cho thành phố.

Trong công tác phòng chống COVID-19, trung tâm này phối hợp với quận, huyện lập 65 đội phản ứng nhanh khoanh vùng, phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ khi phát hiện ca nhiễm mới. Đây cũng là đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 toàn thành phố, với 2.500-3.000 mẫu mỗi ngày.

Từ đầu năm 2020, CDC Hà Nội đề xuất mua thêm một hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động nhằm đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch do số lượng mẫu nghi nhiễm COVID-19 gia tăng.

Bị can Nguyễn Nhật Cảm (trái) và bị can Nguyễn Vũ Hà Thanh. (Ảnh: Bộ Công an)

Máy Realtime PCR là hệ thống mở cho phép chạy được nhiều loại hóa chất khác nhau có thể xét nghiệm được nhiều loại bệnh truyền nhiễm, không riêng COVID-19.

Trên thị trường, phần lớn máy này phải nhập từ Đức hoặc một số nước châu Âu có giá từ 2,5 tỷ đồng tới 10 tỷ đồng, tùy công suất và cấu hình.

Do thời gian gấp nên việc mua sắm này được CDC Hà Nội thực hiện theo phương thức chỉ định thầu.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 4/2020, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng dịch COVID-19 TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã triệu tập một số cán bộ của CDC Hà Nội để làm rõ việc mua sắm máy xét nghiệm; trong đó có cả nội dung liên quan đến các tỉnh thành khác.

Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết, quá trình điều tra bước đầu xác định những người bị khởi tố trên đã câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống Realtime PCR tự động gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Cụ thể, CDC Hà Nội bị điều tra việc nhập máy xét nghiệm Realtime PCR phòng chống COVID-19 từ nước ngoài về Việt Nam về với giá 2,3 tỷ đồng nhưng bị nâng khống lên 7 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị này cũng đang điều tra về số lượng máy được CDC nhập về Việt Nam.

Sự việc trên khiến dư luận bức xúc trước sự xuống cấp đạo đức của cán bộ, công chức đảm nhiệm công tác phòng, chống COVID-19.

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi trục lợi từ mua sắm thiết bị phòng dịch COVID-19 của lãnh đạo CDC Hà Nội và đồng bọn là tội ác, các bị can có thể lĩnh 20 năm tù nếu gây thiệt hại từ trên 100 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, nếu cơ quan công an có căn cứ cho thấy những người này ngoài việc thực hiện hành vi quy định vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nếu có hành vi "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" thì sẽ bị khởi tố thêm về tội danh này.

Danh sách 7 bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: 1. Nguyễn Nhật Cảm (57 tuổi), Giám đốc CDC Hà Nội; 2. Nguyễn Vũ Hà Thanh (41 tuổi), Trưởng phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội; 3. Đào Thế Vinh (45 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST); 4. Nguyễn Trần Duy (40 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành; 5. Nguyễn Ngọc Nhất (34 tuổi), nhân viên Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech; 6. Nguyễn Thanh Tuyền (35 tuổi), nhân viên Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông; 7. Lê Xuân Tuấn (38 tuổi), nhân viên Phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội.

Video: Bắt nóng Giám đốc CDC Hà Nội và 6 người liên quan