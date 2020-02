Container đâm Innova đi lùi trên cao tốc: Luật sư phân tích 5 điểm chứng minh tài xế container vô tội

Liên quan đến vụ container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên khiến 5 người chết, ngày 14/2, TAND thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) tuyên bị cáo Ngô Văn Sơn (tài xế Innova) 9 năm tù và Lê Ngọc Hoàng (tài xế container) 4 năm 6 tháng tù.

Trong phiên tòa, chủ tọa cho rằng tài xế xe container có lỗi lái xe tham gia giao thông không tuân thủ quy định về tốc độ, không giảm tốc độ khi gặp biển cảnh báo đi chậm 60km/h. Trong khi đó, bị cáo Hoàng cho rằng xe container đi thẳng và đang đi trên làn ưu tiên nên bị cáo có quyền lái 60-100 km/h (tài xế lái 62km/h); kể cả có biển báo tốc độ này, bị cáo đi 99 km/h vẫn không vi phạm.

Trả lời VTC News, luật sư Nguyễn Kiều Hưng cho rằng, căn cứ buộc tội tài xế Hoàng là rất yếu, đi ngược lại với bản chất của lỗi vô ý và nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn.

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng.

Hành vi cho xe lùi trái phép trên cao tốc, vốn là đường ưu tiên, là đặc biệt nguy hiểm, ngay tức khắc tạo nguy cơ gây tai nạn giao thông thảm khốc. Người lái xe trên cao tốc khó có khả năng nhận thức trước chiếc xe cùng chiều trên cùng làn đường đang lùi ở một khoảng cách nhất định để giữ an toàn. Chiếc xe đang lùi trên cao tốc mới là nguyên nhân chính gây ra tai nạn nói trên.

Với hậu quả được tạo ra từ hành vi trái pháp luật, thiệt hại phải do người thực hiện hành vi đó hoàn toàn chịu trách nhiệm, cả về hình sự và bồi thường thiệt hại.

Theo luật sư, các luận điểm buộc tội trong bản cáo trạng có rất nhiều điểm chưa hợp lý, thiếu cơ sở pháp lý cũng như thực tiễn để buộc tội tài xế Hoàng.

Thứ nhất, không thể viện dẫn căn cứ tài xế Hoàng nhìn thấy biển báo “Đi chậm” nhưng không giảm tốc mà vẫn giữ tốc độ 62 km/h. Lập luận này trái với các quy định của pháp luật hiện hành. Biển báo “Đi chậm” không cho phép tài xế điều khiển xe trên đường cao tốc chạy thấp hơn tốc độ tối thiểu là 60 km/h (theo công văn 1514 của Tổng cục Đường bộ ngày 15/03/2019). Tài xế Hoàng cho xe chạy với tốc độ 62 km/h là rất an toàn.

Thứ hai, không thể dùng lời khai duy nhất của tài xế Innova và nhân chứng trên xe để xác định vận tốc lùi của xe Innova (khai là 4 - 5 km/h). Điều này cũng mâu thuẫn với chính lời khai của hai người này, khi xác định thời gian bắt đầu lùi đến khi xảy ra đâm va chỉ có 3 – 4 giây. Với thời gian tích tắc này thì không thể xác định được vận tốc lùi, nên lời khai này không có cơ sở khoa học để chấp nhận.

Bị cáo Lê Ngọc Hoàng.

Thứ ba, không có cở sở để xác định tài xế Hoàng vẫn giữ tốc độ 62 km/h khi nhìn thấy đèn tín hiệu của xe Inova đang lùi cùng làn đường mà vẫn không giảm tốc độ, bởi kết quả giám định chỉ xác định thông qua hộp đen tại một thời điểm duy nhất là 15h38'59'' ngày 19/11/2016 là ở tốc độ này, còn trước và sau thời điểm này thì không xác định được.

Thứ tư, đèn tín hiệu mà tài xế Innova bật lên không phải là đèn “cảnh báo nguy hiểm” như cáo trạng lập luận. Danh tính loại đèn này không được xác định trong các văn bản pháp luật cũng như hướng dẫn bắt buộc của nhà sản xuất khi đăng kiểm.

Thực tế đèn loại này đang bị các tài xế lạm dụng, ngay cả khi không ở trong tình trạng nguy hiểm. Nên việc lập luận theo hướng này rất dễ dẫn đến suy diễn buộc tội chủ quan rằng tài xế Hoàng đã nhìn thấy và nhận thức được có đèn “cảnh báo nguy hiểm” nhưng vẫn không giảm tốc độ.

Thứ năm, xác định chiếc xe Innova là “chướng ngại vật” là chưa đủ căn cứ pháp lý và khoa học. Chướng ngại vật không thể là một chiếc xe đang đi trái pháp luật. Chướng ngại vật phải được hiểu là các chướng ngại vật chất, do hoặc không do con người tạo ra, nhưng không phải do con người điều kiển bằng ý chí của mình.

“Vì những lý do trên, không đủ căn cứ để kết tội tài xế Lê Ngọc Hoàng”, luật sư Hưng nhấn mạnh.

