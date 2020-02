Trực tiếp: Tuấn 'khỉ' bắn 3 phát về phía cảnh sát khi bị truy bắt

15h00 ngày 14/2, tại Trung tâm Báo chí TP.HCM (Quận 1), Công an TP.HCM phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc truy bắt và tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ"), kẻ giết hại 5 người ở Củ Chi ngày 29-30/1. Có đại diện 64 cơ quan báo chí tham dự.

Chủ trì buổi họp báo là Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM và ông Từ Lương - Phó giám đốc Sở Thông tin -Truyền thông TP.HCM.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang và ông Từ Lương chủ trì họp báo.

Lê Quốc Tuấn bị công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại huyện Củ Chi vào ngày 29/1 khiến 5 người chết và 3 người bị thương.

Hiện trường công an truy bắt Lê Quốc Tuấn.

Chiều cùng ngày, Bộ Công an cho biết, ngày 13/2, lực lượng công an phát hiện Lê Quốc Tuấn đang lẩn trốn tại ấp Tân Hòa (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Công an triển khai khép chặt vòng vây, không để đối tượng trốn thoát, đồng thời, kêu gọi Tuấn ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến 22h15 ngày 13/2, phát hiện Tuấn liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt với thái độ hung hãn chống trả đến cùng; nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, lực lượng công an buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một khẩu súng AK và 9 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn).

Như VTC thông tin, khoảng 14h30 ngày 29/1, Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) cùng em họ là Lê Quốc Minh đi chung xe máy mang theo súng AK đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B đường số 121, ấp 5 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).

Tại đây, Tuấn nổ nhiều phát súng làm 4 người chết tại chỗ gồm: Vương Ngọc Hưng (SN 1990), Lê Tấn Long (SN 1974), Lê Thành Trung (SN 1992, cùng ngụ huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (SN 1985, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Một người bị thương nặng là Trần Văn Thạnh (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi). Gây án xong, Tuấn lấy xe máy SH cùng 1 tỷ đồng cướp được chạy về ấp Thạnh An (xã Trung An, huyện Củ Chi). Tuấn bỏ lại xe SH, chiếm đoạt xe Nouvo màu đỏ đen của chị V.T.B.V. để tẩu thoát.

Khoảng 0h10 ngày 30/1, trên Tỉnh lộ 15 đoạn qua địa phận ấp Phú Thuận (xã Phú Hòa Đông), gần cầu Bến Nẩy, chiếc ô tô Chevrolet Cruze do anh L.V.H. (38 tuổi) lái chở anh L.Th.T. (48 tuổi) bị Tuấn bắn vỡ kính chắn gió phía trước và kính hông. Hai người trên xe bị thương nhẹ. Sau đó ít phút, cũng trên Tỉnh lộ 15, Tuấn dùng súng AK bắn chết anh Vũ Chí Tâm (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) với 7 vết đạn để cướp xe Wave màu xanh mà anh đang đi.

Từ sáng 30/1, Công an TP.HCM phong tỏa đường 472 (xã Trung An, huyện Củ Chi), với hơn 500 cảnh sát được điều động. Buổi chiều, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc và Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong đến hiện trường quan sát hình ảnh flycam để chỉ đạo phá án. Bộ Công an quyết bắt Tuấn trong đêm 30/1. Tuy nhiên, đến tận đêm khuya 13/2, việc truy bắt mới chấm dứt với việc Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt.

