Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố cáo hành vi xâm hại thương hiệu cà phê Trung Nguyên

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên vừa có đơn gửi đơn tới Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tố cáo hành vi thao túng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; sử dụng tài liệu, giấy tờ giả mạo để nhằm lừa đảo cơ quan chức năng và cưỡng đoạt quyền lợi hợp pháp của người quản lý, điều hành doanh nghiệp và xâm hại thương hiệu cà phê Trung Nguyên.

Theo bà Thảo, nhóm thao túng đã lợi dụng ông Đặng Lê Nguyên Vũ để đơn phương tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị để ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2016 nhằm thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên, có trụ sở tại: Khu A, KCN Tân Đông Hiệp, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Bà Thảo cũng tố cáo ông Nguyễn Duy Phước, Trưởng phòng pháp lý Công ty Cổ phần Tập Đoàn Trung Nguyên cắt ghép làm giả hồ sơ tài liệu của buổi họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Trung Nguyên ngày 26/12/2011.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Từ đó sử dụng để thực hiện đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên.

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau đó căn cứ vào các hồ sơ này để cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 8 vào ngày 21/4/2016 liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Hoà Tan từ cá nhân bà Lê Hoàng Diệp Thảo sang ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an qua 2 lần giám định đều xác định các tài liệu trong hồ sơ nộp để thực hiện việc đăng ký thay đổi giấy phép lần 8 do Sở Kế hoạch, Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, bị cắt ghép, phô tô không cùng nguồn gốc.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng khẳng định hoàn toàn không có cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông nào để thông qua các nội dung như thể hiện trong 2 tài liệu này. Bản thân bà Thảo không tham dự cuộc họp này, chữ ký của bà Thảo trong các tài liệu này đều là giả mạo (bị phô tô).

Bà Thảo khẳng định, việc làm này thể hiện dấu hiệu nhằm tước đoạt quyền sở hữu tài sản và quyền quản lý của bà tại Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên (Trung Nguyên IC), gây thiệt hại cho công ty tính từ tháng 11/2015 đến nay với số tiền ước tính hơn 4.075 tỷ đồng.

Ngày 22/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 63/CSKT(Đ4) về vụ án "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Công ty Cổ phần Cà phê Hoà tan Trung Nguyên.

Tuy nhiên, từ đó cho đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Dương vẫn chưa khởi tố bị can để xử lý các đối tượng liên quan đã thực hiện các hành vi sai trái pháp luật.

Cùng với đó, trong các ngày 24/7/2019; 21/8/2019 và 11/9/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương liên tiếp có các văn bản số 1400/SKHĐT-ĐKKD; văn bản số 1652/SKHĐT-ĐKKD (lần 2) và văn bản số 1817/SKHĐT-ĐKKD (lần 3) gửi Công an tỉnh Bình Dương để yêu cầu xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo hay không?

Tuy nhiên, từ đó cho đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Dương vẫn chưa trả lời cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương biết để làm căn cứ cho việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương huỷ bỏ giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 8 và khôi phục lại giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 7 của Công ty Cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên.

Cũng theo bà Thảo,việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Hòa Tan bắt nguồn từ hồ sơ giả mạo dẫn đến việc một nhóm người (trong đó có ông Nguyễn Duy Phước, Nguyễn Văn Đông) lấy danh nghĩa được ông Đặng Lê Nguyên Vũ ủy quyền thuê một đội ngũ lực lượng bảo vệ gần 100 người khống chế tại trụ sở Công ty Cổ phần Cà phê Hoà tan Trung Nguyên tại Bình Dương để đe doạ, xua đuổi toàn bộ các cán bộ quản lý ra khỏi Nhà máy, không cho các công nhân vào làm việc, cướp nhà máy ngay trong đêm, gây rối trật tự công cộng.

Sau đó, cưỡng đoạt tài sản, lấy hết toàn bộ hàng hoá thành phẩm, nguyên vật liệu rất lớn, đồng thời cho di chuyển phần lớn các máy móc thiết bị quan trọng của Công ty Hòa Tan, tẩu tán đi nơi khác, kèm theo đó là huỷ các giấy tờ chứng từ sổ sách kế toán của Công ty… gây thiệt hại vô cùng nghiêm trọng.

Bà Thảo cho biết, mặc dù bà nhiều lần có Đơn gửi Công an tỉnh Bình Dương từ ngày 26/6/2019, nhưng đến nay tròn 1 năm mà Công an tỉnh Bình Dương vẫn chậm trễ giải quyết.

Theo bà Thảo, những hành vi trên diễn ra trong suốt một thời gian dài làm cho hoạt động quản lý của Trung Nguyên bị rơi vào tình trạng mất kiểm soát với hàng loạt sai phạm gây ra thiệt hại ước tính qua 2 năm (2015-2016) đối với các khoản chi sai nguyên tắc này lên đến 886 tỷ đồng theo sao kê giao dịch do Ngân hàng Vietcombank-Chi nhánh TP.HCM cung cấp.

Các con số nêu trên đây theo bà Thảo: chỉ mới được tính toán từ số liệu thu chi qua một tài khoản Ngân hàng Vietcombank của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Trung Nguyên do Tòa án nhân dân TP.HCM thu thập được trong vụ kiện tranh chấp kinh doanh thương mại về việc miễn nhiệm chức vụ của bà Thảo.

Bà Thảo cho rằng con số thất thoát thực tế có thể còn lớn hơn nhiều nếu toàn bộ số liệu thu chi của tất cả các tài khoản ngân hàng của Tập đoàn đều được thu thập và phân tích một cách đầy đủ, toàn diện.

Vì vậy, bà Thảo đề nghị Bộ Công an sớm chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Dương khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Phước của vụ án làm giả và sử dung tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Đồng thời điều tra và khởi tố các đối tượng có liên quan đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Công ty Cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên trong thời gian qua.

Trong đơn, bà Thảo cũng đề nghị Công an tỉnh Bình Dương xem xét trả lời văn bản số 1400/SKHĐT-ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, để từ đó làm căn cứ cho việc hủy bỏ thay đổi trong nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên số 3700544850 đăng ký thay đổi lần thứ 8 và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 của Công ty Cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên.