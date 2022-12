Chuyên gia: Rét đậm, rét hại, băng giá có thể xảy ra ở Bắc Bộ vào cuối tuần

(VTC News) -

Video: Chuyên gia cảnh báo đợt rét đậm, rét hại sắp tới ở miền Bắc

Sáng 13/12, ông Vũ Tuấn Anh, dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, những ngày cuối tuần, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng và kéo dài.

Theo nhận định của ông Tuấn Anh, khoảng 16-17/12, đợt không khí lạnh cường độ rất mạnh sẽ ảnh hưởng tới thời tiết Việt Nam.

Trong đợt rét đậm rét hại diện rộng này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở đồng bằng cũng như ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp nhất xuống tới mức 8-11 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ thấp nhất 3-5 độ C. Đặc biệt, vùng núi cao nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ C. Với mức nhiệt này có thể gây ra băng giá, sương muối.

Đợt rét đậm, rét hại này, vùng núi cao miền Bắc có thể xảy ra băng giá, sương muối. (Ảnh minh hoạ)

Cũng theo ông Tuấn Anh, đợt không khí lạnh này ngoài tác động đối với nhiệt độ ở đất liền thì cần lưu ý tình trạng gió mạnh trên các vùng biển.

Ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh nên vùng biển vịnh Bắc Bộ, từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía Nam của Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển có thể cao 3-4 m. Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8 thậm chí cấp 10, sóng biển dâng cao 4-6 m và gây ra tình trạng biển động mạnh.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trước thời tiết rét đậm, rét hại, người dân cần giữ ấm cho cơ thể bằng cách ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để nâng cao sức chống đỡ của cơ thể; mặc ấm, nhất là giữ ấm phần ngực, cổ; ăn uống thức ăn nóng ấm, tốt nhất là uống trà gừng nóng có thêm ít đường phèn. Giữ ấm cơ thể là biện pháp hàng đầu để phòng bệnh.

Các gia đình cần giữ gìn vệ sinh nhà cửa, vật dụng cá nhân tốt, không để bị ẩm mốc, tránh vi khuẩn cư ngụ, gây bệnh cho người thân.

Người dân cần chú ý uống đủ nước, nên dùng nước nấu chín, các loại nước ép trái cây tươi, duy trì chế độ tập thể dục, dưỡng sinh, đi bộ thường xuyên để điều hòa khí huyết, giữ gìn sức khỏe...

Đối với trẻ em, cha mẹ cần giữ ấm cho trẻ bằng cách mặc đủ ấm, ăn uống đủ dinh dưỡng, tránh cho trẻ ra ngoài mà không đeo khẩu trang. Trẻ cần được mặc đủ ấm, chú ý nếu mặc quá nhiều áo, trẻ có thể bị ngấm lạnh nếu toát mồ hôi, gây cảm lạnh, sốt cao...