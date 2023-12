Chuyến bay trực tiếp đầu tiên đưa hơn 170 khách Philippines đến Đà Nẵng

(VTC News) -

21h30 ngày 7/12, chuyến bay mang số hiệu 5J 5756 từ Manila (Philippines), chuyến bay trực tiếp đầu tiên của hãng Cebu Pacific Air đưa 177 du khách đến tham quan, trải nghiệm dịch vụ du lịch tại TP Đà Nẵng.

Tại Ga đến quốc tế, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, lễ chào đón chuyến bay được lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Sở Du lịch, Cảng vụ Hàng không Miền Trung, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng, Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, Quỹ Xúc tiến Phát triển Du lịch TP Đà Nẵng, Hãng hàng không Cebu Pacific Air tổ chức trang trọng với nghi thức cắt băng khai trương đường bay, các tiết mục nghệ thuật chào mừng.

Ngoài ra, Sở Du lịch Đà Nẵng cũng dành tặng các phần quà lưu niệm, voucher miễn phí trải nghiệm dịch vụ tại Sky 36 và show diễn Áo dài cho tất cả hành khách trên chuyến bay đầu tiên này.

Du khách trên chuyến bay mang số hiệu 5J 5756 từ Manila (Philippines) đến Đà Nẵng.

Đặc biệt, 3 hành khách may mắn trên chuyến bay cũng nhận được voucher vé máy bay khứ hồi chặng Manila - Đà Nẵng của Hãng hàng không Cebu Pacific Air.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho biết, Philippines là một trong những thị trường mới và tiềm năng của ngành du lịch Đà Nẵng. Mở đường bay thẳng Manila - Đà Nẵng là kết quả thiết thực nhất từ việc tổ chức thành công Diễn đàn Đường bay châu Á - Routes Asia 2022.

“Chúng tôi kỳ vọng đường bay sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong kết nối, trao đổi khách song phương giữa hai thị trường”, đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết.

Nhân dịp này, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức đón các đoàn famtrip lữ hành, đoàn presstrip và KOLs Philiipines đến để trải nghiệm và khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Đà Nẵng, tạo cơ hội giao lưu kết nối với các doanh nghiệp du lịch thành phố, xây dựng gói sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của khách Philippines.

Theo báo cáo của Sở Du lịch, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ dự kiến cả năm 2023 ước đạt hơn 7,4 triệu lượt, tăng gấp 2 lần so với năm 2022, bằng 93% so với 2019.

Trong đó, khách quốc tế dự kiến đạt hơn 2 triệu lượt, tăng hơn gấp 4 lần so với năm 2022, bằng 62% so với 2019; khách nội địa dự kiến đạt hơn 5,4 triệu lượt, tăng 69% so với năm 2022, bằng 113% so với 2019.

Doanh thu lưu trú, lữ hành và ăn uống dự kiến đạt hơn 28 nghìn tỷ đồng, tăng 67% so với năm 2022, bằng 133% so với 2019.

Lễ cắt băng khai trương đường bay Manila - Đà Nẵng.

Theo thông tin từ Công ty CP Đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng-AHT, cập nhật đến ngày 7/12/2023, có 16 đường bay quốc tế thường kỳ đang khai thác đến Đà Nẵng, bao gồm: Bangkok, Chiang Mai (Thái Lan), Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia), Đài Bắc, Cao Hùng (Đài Loan-Trung Quốc), Macau (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Siêm Riệp (Campuchia), Incheon - Busan - Daegu - Cheongju - Muan (Hàn Quốc), Narita (Nhật Bản) và đường Manila (Philippines) - Đà Nẵng đưa khai thác từ ngày 7/12/2023. Tần suất các chuyến bay quốc tế đạt 45-50 chuyến/ngày.