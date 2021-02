Chứng khoán tuần 1 – 5/3: Tăng giảm đan xen, tích lũy chờ bùng nổ

(VTC News) -

Đây là nhận định được nhóm chuyên gia đến từ Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đưa ra trong báo cáo tổng quan thị trường chốt phiên giao dịch tuần qua.

Thị trường chứng khoán tiếp tục giằng co, tích lũy trong tuần đầu tháng 3/2021.

Theo BVSC, thị trường tuần này (1 – 5/3) sẽ tiếp tục diễn biến đi ngang tích lũy với các phiên tăng giảm đan xen. VN-Index nhiều khả năng sẽ thử thách vùng kháng cự 1.175 – 1.185 điểm trong những phiên đầu tuần. Đây vẫn sẽ là vùng cản có thể tạo ra áp lực rung lắc, điều chỉnh cho thị trường khi tiếp cận.

“Thị trường vẫn đang nằm trong giai đoạn dao động tích lũy bên dưới vùng kháng cự 1.185 – 1.200 điểm”, BVSC nhận định.

Tuy vậy các chuyên gia cho rằng đây là quá trình tích lũy cần thiết để giúp thị trường và các nhóm cổ phiếu tạo mặt bằng giá mới trước khi hướng đến kỳ vọng vượt qua vùng đỉnh lịch sử quanh 1.200 điểm trong thời gian tới.

Theo nhóm phân tích thuộc Công ty Chứng khoán BSI, trong ngày giao dịch cuối tuần, VN-Index duy trì sắc đỏ trong phần lớn thời gian giao dịch nhưng hiệu ứng từ việc MSCI (Morgan Stanley Capital International) tăng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục đã giúp chỉ số tăng điểm về cuối phiên.

Trên thị trường, dòng tiền đầu tư suy giảm và chỉ còn 10/19 nhóm ngành tăng điểm. Ngoài ra, khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HoSE và mua ròng trên sàn HNX. Bên cạnh đó, độ rộng thị trường chuyển sang trạng thái cân bằng với thanh khoản gia tăng so với phiên trước. Do đó, BSI dự báo VN-Index có thể sẽ tiếp tục biến động giằng co trong tuần đầu tiên.

Trong khi đó, theo Công ty Chứng khoán AseanSC, VN-Index đã có phiên đi ngang tích lũy thứ 7 liên tiếp, bên cạnh đó lực cầu bắt đáy luôn trực chờ giúp chỉ số không bị giảm sâu.

“AseanSC dự báo trong phiên giao dịch tới, VN-Index sẽ tiếp tục có quán tính tăng điểm để kiểm định vùng kháng cự gần 1.170 – 1.180 điểm, và xa hơn là vùng kháng cự 1.190 – 1.200 điểm”, các chuyên gia AseanSC nhận định.

Dưới góc nhìn lạc quan, các chuyên gia đến từ Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng thị trường tuy diễn biến thận trọng trong phiên giao dịch hôm 26/2 nhưng nhìn chung vẫn được hỗ trợ và có động thái hồi phục nhẹ cuối phiên. Do vậy, quá trình kiểm định cung – cầu vẫn chưa ngã ngũ, thị trường vẫn có khả năng hồi phục trong phiên giao dịch tiếp theo để tiếp tục quá trình này.

VDSC khuyến nghị nhà đầu tư tạm thời vẫn nên quan sát động thái của dòng tiền trong phiên giao dịch tiếp để đánh giá lại trạng thái của thị trường.

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, chỉ số VN-Index giảm 5,03 điểm xuống mức 1.168,47 điểm. Thị trường giảm điểm tại 1 trong 5 phiên giao dịch tuần này với 181 mã tăng và 193 mã giảm.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-index đóng cửa tuần giao dịch này tại mức 249,22 điểm, tăng 18,04 điểm.