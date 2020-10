Chui gầm xe tải để sửa, người đàn ông bị xe container tông chết

(VTC News) - Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2020, Chính phủ dành một phút mặc niệm các chiến sỹ, đồng bào thiệt mạng do mưa lũ thời gian qua.

(VTC News) - Hơn 400 người ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) dầm mưa xuyên đêm, khẩn trương đắp đê chống lũ ngăn nước tràn vào nhà dân.

(VTC News) - Hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to, Bắc Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất dưới 17 độ C.