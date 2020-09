Khởi tố kẻ giết người rồi dựng hiện trường giả vụ tai nạn giao thông

Ngày 1/9, theo tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Thủy (32 tuổi, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) để điều tra về hành vi "Giết người".

Khoảng 21h45 ngày 20/8, sau khi uống rượu, anh Võ Hiếu Hà (36 tuổi, trú thị xã Thái Hòa, là bạn của Nguyễn Đức Thủy) đi xe máy đến nhà Thủy chơi và xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Thủy lấy cán xẻng đánh anh Hà khiến anh Hà chết tại chỗ.

Nguyễn Đức Thủy dựng hiện trường giả sau khi giết người.

Sau khi gây án, Thủy dùng xe máy của nạn nhân đưa thi thể đến một con đường vắng, cách nơi xảy ra sự việc gần 1km. Tại đây, Thủy dựng hiện trường giả một vụ tai nạn giao thông bằng cách lấy xe máy đè lên người nạn nhân.

Xong việc, Thủy đi đến nhà người thân ở huyện Đô Lương (Nghệ An) cách nhà hơn 70km để trốn.

Khoảng 5h sáng ngày hôm sau (21/8), một số người dân phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa đi tập thể dục thì phát hiện anh Hà nằm bất tỉnh bên đường cùng chiếc xe máy, lại gần kiểm tra thì anh Hà đã chết.

Ngay sau đó, mọi người báo cho công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) vào cuộc điều tra.