Chủ trường gà ở An Giang bị khởi tố

Chiều 12/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thuận (51 tuổi, ngụ huyện An Phú) và 13 người khác để điều tra về tội tổ chức đánh bạc.

Liên quan vụ án này, 155 người khác được gia đình bảo lãnh khi cảnh sát tiếp tục xác minh, điều tra về hành vi đánh bạc.

Nguyễn Ngọc Thuận bị bắt giữ khi cảnh sát đột kích sới bạc. (Ảnh: Tiến Tầm)

Theo cảnh sát, Thuận đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu tại khu đất ở xã Đa Phước, huyện An Phú. Sới bạc này mỗi ngày thu hút từ 50 đến 200 người tham gia.

Ngày 2/8, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 của Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ triệt phá sới bạc này.

Bố trí lực lượng mật phục, cảnh sát nổ súng chỉ thiên rồi khống chế 169 người, tạm giữ 645 triệu đồng, 72 xe máy cùng nhiều tang vật khác.

Thuận bị bắt giữ ngay tại hiện trường. Khám xét nơi ở của bị can, cảnh sát tạm giữ thêm 312 triệu đồng. Thuận khai mỗi ngày thu lợi gần 10 triệu đồng từ việc tổ chức sới bạc (sau khi trừ chi phí thuê người canh đường, quản lý sới bạc, trọng tài).

Hơn 100 người bị cảnh sát bắt giữ khi phá sới bạc. (Ảnh: Tiến Tầm)

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết đây là sới bạc được tổ chức khá quy mô. Kẻ cầm đầu thuê nhiều người canh gác để đối phó với lực lượng công an.

Khi sới bạc hoạt động được khoảng một tháng, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo, lên kế hoạch triệt xóa tụ điểm này. Việc triệt phá thành công sới bạc nhận được sự khen ngợi từ người dân.