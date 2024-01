Chủ tịch Quốc hội và Tổng thống Philippines nhấn mạnh gia tăng tin cậy chính trị

Đặc biệt, quan hệ chính trị ngày càng gắn bó, tin cậy với việc hợp tác rộng mở toàn diện trên các lĩnh vực.

Chiều 30/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr đang thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, chuyến thăm Việt Nam của Ngài Tổng thống là nguồn xung lực mạnh mẽ thắt chặt quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Philippines; triển khai thực hiện Chương trình hành động 2019 - 2024, cùng nhau hướng tới 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược trong năm 2025 và 50 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

"Quốc hội Việt Nam chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Philippines đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Ngài Tổng thống đã thúc đẩy kinh tế Philippines phát triển vượt bậc; chúc mừng Nghị viện Philippines đã tổ chức thành công Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương APPF-31 tổ chức vào tháng 11/2023"- Chủ tịch Vương Đình Huệ nói.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr cho rằng, Việt Nam là đối tác chiến lược duy nhất của Philippin trong khu vực; tin tưởng các cuộc tiếp xúc cấp cao sẽ đóng góp tích cực cho việc triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước cũng như vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng trong khu vực.

Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr nhấn mạnh, để tăng cường hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược, vai trò của Quốc hội hai nước rất quan trọng. Nhắc lại chuyến thăm chính thức Philippines của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào năm 2022, Tổng thống đánh giá kết quả chuyến thăm đã gia tăng sự tin cậy chính trị giữa hai nước cũng như thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như lao động, kinh tế, nông nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Tại cuộc hội kiến, hai bên bày tỏ vui mừng quan hệ hai nước ngày càng phát triển hiệu quả và thực chất trong gần nửa thế kỷ qua trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, quan hệ chính trị ngày càng gắn bó, tin cậy với việc hợp tác rộng mở toàn diện trên các lĩnh vực, tăng cường trao đổi đoàn các cấp và các kênh, trong đó có hợp tác giữa cơ quan lập pháp của hai nước.

Hợp tác thương mại là điểm sáng của Việt Nam – Philippines. Kim ngạch thương mại 2022 đạt 7,8 tỷ USD - mức cao nhất từ trước tới nay và đạt 7,1 tỷ USD tính đến tháng 11/2023. Hai bên mong muốn phấn đấu kin nghạch thương mại sớm đạt 10 tỷ USD, trên cơ sở cân bằng hai nước, hạn chế rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho hàng hóa, dịch vụ tiếp cận thị trường của nhau; tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại gạo, đây không chỉ là tăng kim ngạch, mà là một trụ cột hợp tác quan trọng thể hiện sự tin cậy lẫn nhau về bảo đảm an ninh lương thực.

Toàn cảnh buổi hội kiến.

Tổng thống Philippines cảm ơn Việt Nam đã luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về gạo của Philippines, điều này giúp Philippines có thể đảm bảo được an ninh lương thực cũng như sự bền vững của chuỗi cung ứng trong khu vực.

Hai nhà lãnh đạo cùng mong muốn hai bên tận dụng các hiệp định đã được ký kết; đồng thời cùng cam kết sẽ tiếp tục cải thiện, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến đầu tư, phối hợp tạo dựng khung khổ pháp luật cho các hoạt động đầu tư, hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.

Hợp tác quốc phòng - an ninh, hợp tác biển, được triển khai tích cực. Hai bên cùng hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác mới về chuyển đổi năng luợng công bằng, chuyển đổi số an toàn, năng lượng xanh, tăng cường hiệu quả các cơ chế hợp tác biển và đại dương. Hai bên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về ứng phó biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, chuyến thăm Việt Nam của Ngài Tổng thống là nguồn xung lực mạnh mẽ thắt chặt quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Philippines.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của hợp tác nghị viên; bày tỏ vui mừng về hợp tác Quốc hội Việt Nam và nghị viện Philippines ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt kể từ khi Thượng viện và Hạ viện Philippines thông qua các Nghị quyết nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ Nghị viện Philippines - Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao động thái này của nghị viện Philippines; cho biết, trên cơ sở thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Quốc hội Việt Nam với Hạ viện và Thượng viện Philippines, hai bên thúc đẩy để trở thành hình mẫu hợp tác nghị viện trong khu vực cũng như trên thế giới.

Trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tăng cuờng trao đổi đoàn ở các cấp, các kênh, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu nhân dân, trong đó có đoàn cấp cao Quốc hội hai nước. Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tiếp đón các Đoàn Nghị viện Philippines sang thăm, 2trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm. Hai bên cùng nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có. Triển khai tốt các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr phát biểu tại cuộc hội kiến.

Hai nhà lãnh đạo cùng nhấn mạnh, hai nước hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ đa phương, tăng cường đoàn kết, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN và có tiếng nói chung về an ninh khu vực, vấn đề Biển Đông: bảo đảm an ninh, an toàn tự do hàng hải hàng không, không đe dọa hay sử dụng vũ lực, mọi tranh chấp phải giải quyết hòa bình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.